"Ситуацию осложнила тревога": Братчук назвал последствия ударов по Одессе

Россия осуществила очередную террористическую атаку по Одессе. Оккупанты ударили по энергообъекту, поэтому в части города ввели аварийные отключения света, но сейчас критическая инфраструктура работает.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Одесса имеет источники генерации для критической инфраструктуры. По состоянию 8 часов утра 7000 абонентам вернули электроэнергию в дома.

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Какие детали атаки

Враг ударил по жилым помещениям, бизнес-центру. К сожалению, есть 4 раненых. У них переломы конечностей. Это люди, которые были в своих домах, а также один работник, который на момент атаки находился в бизнес-центре.

Тушение пожара от падения вражеских обломков на нескольких локациях осложнялось тем, что был повторный сигнал воздушной тревоги. Это не дало возможности спасателям сразу приступить к выполнению своих обязанностей,

– рассказал Сергей Братчук.

Но самое главное, что в результате атаки нет погибших. Системы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы отработали очень хорошо. Они не позволили оккупантам осуществить свой замысел, потому что тогда последствия были бы значительно хуже.

В городе работают пункты несокрушимости, там можно получить соответствующую помощь. Также работает оперативный штаб, который определяет, какую компенсацию и какую поддержку необходимо предоставить одесситам, пострадавших от ночной вражеской атаки.

Работают все школы, детские сады, хотя 2 частных детсада были повреждены от обломков дронов-камикадзе.