Чего только стоит "слив" разговора немецких чиновников, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что ракетный удар, вероятнее всего, был заранее подготовлен.

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Демонстративный удар

"Это был спланированный акт. Таким образом Путин показывает, что он играет без правил, что он способен поднимать ставки на самый высокий персональный уровень первых лиц мировых стран", – предположил военный эксперт.

В этой ситуации есть очень интересный срез, по мнению Черника, который говорит о понижении страха перед Владимиром Путиным. Если греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис самостоятельно приехал в Украину и почувствовал, что такое "русский мир", это должно было бы начать очень-очень сильно "трезвить" Европу.

На самом деле этот процесс уже начался, учитывая заявления Эммануэля Макрона, который по итогам Конференции в поддержку Украины заговорил о возможной отправке войск НАТО в наше государство.

Общий итог этого явления таков: Путин не собирается сдаваться,

– отметил Петр Черник.

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