Чего только стоит "слив" разговора немецких чиновников, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что ракетный удар, вероятнее всего, был заранее подготовлен.
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Демонстративный удар
"Это был спланированный акт. Таким образом Путин показывает, что он играет без правил, что он способен поднимать ставки на самый высокий персональный уровень первых лиц мировых стран", – предположил военный эксперт.
В этой ситуации есть очень интересный срез, по мнению Черника, который говорит о понижении страха перед Владимиром Путиным. Если греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис самостоятельно приехал в Украину и почувствовал, что такое "русский мир", это должно было бы начать очень-очень сильно "трезвить" Европу.
На самом деле этот процесс уже начался, учитывая заявления Эммануэля Макрона, который по итогам Конференции в поддержку Украины заговорил о возможной отправке войск НАТО в наше государство.
Общий итог этого явления таков: Путин не собирается сдаваться,
– отметил Петр Черник.
Ракетный удар по Одессе: как отреагировали в мире и Украине
- Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис рассказал, что он вместе с Зеленским и его командой находились в порту, где Президент Украины объяснял, как можно усилить и восстановить украинскую морскую торговлю. Уже в конце они услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от них. По словам Мицотакиса, они не успели уйти в укрытие, это был "впечатляющий опыт".
- Президент Зеленский сказал, что он не знает, на кого был "рассчитан" этот удар. Глава государства отметил, что Владимир Путин не имеет никакого уважения к лидерам других стран. Он не останавливается, убивает, терроризирует не только военных, но и гражданское общество.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала удар по Одессе во время визита украинского и греческого лидеров "подлым". В то же время дипломат поспешила заверить россиян, что их очередная антигуманная выходка не способна никого запугать.
- В Белом доме заявили, что удар вблизи кортежа Зеленского и Мицотакиса стал еще одним свидетельством того, что Украине срочно нужно больше военной помощи, и призвали Конгресс выделить ее.
- В ВСУ при этом заявили, что ракетный удар не был связан с приездом в Одессу Зеленского и Мицотакиса. Поскольку Россия атаковала инфраструктуру города и много раз раньше.