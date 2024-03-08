Чого лишень вартує "злив" розмови німецьких чиновників, які обговорювали удар ракетами Taurus по Кримському мосту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що ракетний удар, найімовірніше, був заздалегідь підготовлений.

Дивіться також Їм все одно куди бити, – Зеленський про удар по Одесі під час візиту прем'єра Греції

Демонстративний удар

"Це був спланований акт. У такий спосіб Путін показує, що він грає без правил, що він спроможний підіймати ставки на найвищий персональний рівень перших осіб світових країн", – припустив військовий експерт.

У цій ситуації є дуже цікавий зріз, на думку Черника, який говорить про пониження страху перед Владіміром Путіним. Якщо грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс самостійно приїхав до України та відчув, що таке "русскій мір", це мало б почати дуже-дуже сильно "тверезити" Європу.

Насправді цей процес вже почався, враховуючи заяви Еммануеля Макрона, який за підсумками Конференції на підтримку України заговорив про можливе відправлення військ НАТО в нашу державу.

Загальний підсумок цього явища такий: Путін не збирається здаватися,

– наголосив Петро Черник.

Ракетний удар по Одесі: як відреагували у світі та Україні