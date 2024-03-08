Чого лишень вартує "злив" розмови німецьких чиновників, які обговорювали удар ракетами Taurus по Кримському мосту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що ракетний удар, найімовірніше, був заздалегідь підготовлений.
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Демонстративний удар
"Це був спланований акт. У такий спосіб Путін показує, що він грає без правил, що він спроможний підіймати ставки на найвищий персональний рівень перших осіб світових країн", – припустив військовий експерт.
У цій ситуації є дуже цікавий зріз, на думку Черника, який говорить про пониження страху перед Владіміром Путіним. Якщо грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс самостійно приїхав до України та відчув, що таке "русскій мір", це мало б почати дуже-дуже сильно "тверезити" Європу.
Насправді цей процес вже почався, враховуючи заяви Еммануеля Макрона, який за підсумками Конференції на підтримку України заговорив про можливе відправлення військ НАТО в нашу державу.
Загальний підсумок цього явища такий: Путін не збирається здаватися,
– наголосив Петро Черник.
Ракетний удар по Одесі: як відреагували у світі та Україні
- Глава грецького уряду Кіріакос Міцотакіс розповів, що він разом із Зеленським та його командою перебували у порту, де Президент України пояснював, як можна посилити та відновити українську морську торгівлю. Уже наприкінці вони почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від них. За словами Міцотакіса, вони не встигли піти в укриття, це був "вражаючий досвід".
- Президент Зеленський сказав, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар. Очільник держави зазначив, що Владімір Путін немає жодної поваги до лідерів інших країн. Він не зупиняється, вбиває, тероризує не тільки військових, а й цивільне суспільство.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала удар по Одесі під час візиту українського та грецького лідерів "підлим". Водночас дипломатка поспішила запевнити росіян, що їхня чергова антигуманна витівка не здатна нікого залякати.
- У Білому домі заявили, що удар поблизу кортежу Зеленського та Міцотакіса став ще одним свідченням того, що Україні терміново потрібно більше військової допомоги, та закликали Конгрес виділити її.
- У ЗСУ при цьому заявили, що ракетний удар не був пов'язаний із приїздом до Одеси Зеленського та Міцотакіса. Оскільки Росія атакувала інфраструктуру міста і багато разів раніше.