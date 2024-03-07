Это шаг очередной эскалации. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Вероятно, таким образом Россия хочет запугать международные делегации, которые приезжают в Украину.

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Мотив удара очевиден

Сейчас нет официального заявления относительно того, был ли удар ракетой направлен на Зеленского или иностранную делегацию. Однако в интервью западным журналистам заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сказал, что нельзя исключать такой вариант.

В то же время по мнению Мусиенко, таких стечений обстоятельств и случайностей не бывает.

Я убежден, что это было покушение на Президента Украины Владимира Зеленского и на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Мотив вполне очевиден и понятен,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, в России не могли не знать о прибытии делегации в Одессу. Ведь чиновники открыто общались со СМИ, их видели люди.

Россия никак не может смириться с непоколебимостью отстаивания украинской позиции и интересов, а оккупанты сейчас активно продвигают тему переговоров на российских условиях.

Беспрецедентное событие

О прибытии иностранных делегаций и их планах официально не сообщают из соображений безопасности. Однако к подготовке визита привлечено большое количество людей. В частности, журналисты и медиа, которые едут в составе делегации. Поэтому не стоит исключать вероятность утечки информации.

Я думаю, по этому случаю будет расследование. Ведь на самом деле это беспрецедентное событие, потому что украинский президент много ездит по стране, но раньше такого удавалось избегать,

– сказал Мусиенко.

Он отметил, что это не единичный случай. Немецкие журналисты написали о подобном инциденте во время недавнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. В частности, по дороге к железнодорожному вокзалу в Николаеве международную делегацию начал преследовать дрон, поэтому они отменили поездку на вокзал и изменили маршрут.

Чего хочет достичь Россия

Возможно, таким образом Россия хочет запугать наших союзников. Однако это может сработать наоборот в пользу Украины. Ведь одно дело, когда мировые лидеры видят войну в новостях, а другое – чувствуют ее на себе. К слову, после инцидента в Одессе премьер Греции сказал, что это очень впечатляющий опыт.

Недавно была информация о том, что французский президент Эммануэль Макрон из соображений безопасности отменил свой визит в Украину.

Возможно, разведка Франции и других стран имеют информацию о том, что Россия перешла на новый уровень эскалации и может наносить удары во время визитов лидеров,

– предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ведь накануне визита Джозефа Байдена в Киев в феврале 2023 года американская сторона сообщила России о поездке и проинформировали их обо всех последствиях, если россияне попытаются наносить удар по делегации.

"Я считаю, что это открытый шаг на серьезную эскалацию против Запада, стран НАТО и ЕС. Он направлен на то, чтобы запугать иностранных политиков", – сказал Мусиенко.

Какой должна быть реакция Запада

Мир должен быть решительным и объединяться вокруг позиции, например, французского президента по усилению помощи Украине. Запад должен расширить предоставление оружия, рассмотреть сценарий посылать вспомогательные военные миссии в Украину, усиливать ПВО.

Сейчас Россия делает очень много шагов к эскалации,

– добавил Мусиенко.

На днях Россия сделала несколько шагов в отношении северной Европы и стран Балтии: сформировала Ленинградский военный округ, проводит показательные стрельбы в Балтийском море, российская авиация нарушала воздушное пространство Балтийских стран.

Обстрелы украинской и греческой делегаций в Одессе: кратко