Це крок чергової ескалації. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ймовірно, у такий спосіб Росія хоче залякати міжнародні делегації, які приїздять в Україну.

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Мотив удару очевидний

Нині немає офіційної заяви щодо того, чи був удар ракетою спрямований на Зеленського або іноземну делегацію. Проте в інтерв'ю західним журналістам заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква сказав, що не можна виключати такий варіант.

Водночас на думку Мусієнка, таких збігів обставин й випадковостей не буває.

Я переконаний, що це був замах на Президента України Володимира Зеленського й на прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Мотив цілком очевидний і зрозумілий,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, у Росії не могли не знати про прибуття делегації в Одесу. Адже посадовці відкрито спілкувалися зі ЗМІ, їх бачили люди.

Росія ніяк не може змиритися з непохитністю відстоювання української позиції та інтересів, а окупанти зараз активно просувають тему перемовин на російських умовах.

Безпрецедентна подія

Про прибуття іноземних делегацій та їхні плани офіційно не повідомляють з міркувань безпеки. Проте до підготовки візиту залучена велика кількість людей. Зокрема, журналісти та медіа, які їдуть в складі делегації. Тож не варто виключати ймовірність витоку інформації.

Я думаю, щодо цього випадку буде розслідування. Адже насправді це безпрецедентна подія, тому що український президент багато їздить країною, але раніше такого вдавалося уникати,

– мовив Мусієнко.

Він зауважив, що це не поодинокий випадок. Німецькі журналісти написали про подібний інцидент під час нещодавнього візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Зокрема, по дорозі до залізничного вокзалу в Миколаєві міжнародну делегацію почав переслідувати дрон, через це вони скасували поїздку на вокзал та змінили маршрут.

Чого хоче досягти Росія

Можливо, у такий спосіб Росія хоче залякати наших союзників. Однак це може спрацювати навпаки на користь України. Адже одна справа, коли світові лідери бачать війну в новинах, а інша – відчувають її на собі. До слова, після інциденту в Одесі прем'єр Греції сказав, що це дуже вражаючий досвід.

Нещодавно була інформація про те, що французький президент Еммануель Макрон з міркувань безпеки скасував свій візит в Україну.

Можливо, розвідка Франції та інших країн мають інформацію про те, що Росія перейшла на новий рівень ескалації та може завдавати удари під час візитів лідерів,

– припустив керівник Центру військово-правових досліджень.

Адже напередодні візиту Джозефа Байдена в Київ у лютому 2023 року американська сторона повідомила Росію про поїздку й проінформували їх про всі наслідки, якщо росіяни спробують завдавати удар по делегації.

"Я вважаю, що це відкритий крок на серйозну ескалацію проти Заходу, країн НАТО і ЄС. Він спрямований на те, щоб залякати іноземних політиків", – сказав Мусієнко.

Якою має бути реакція Заходу

Світ має бути рішучим й гуртуватися довкола позиції, наприклад, французького президента щодо посилення допомоги Україні. Захід повинен розширити надання зброї, розглянути сценарій надсилати допоміжні військові місії в Україну, посилювати ППО.

Зараз Росія робить дуже багато кроків до ескалації,

– додав Мусієнко.

Цими днями Росія зробила кілька кроків щодо північної Європи й країн Балтії: сформувала Ленінградський військовий округ, проводить показові стрільби в Балтійському морі, російська авіація порушувала повітряний простір Балтійських країн.

Обстрілу української і грецької делегацій в Одесі: коротко