Ночной удар по Одесской области: оккупанты обстреляли склады с продуктами, есть раненые

В результате ночного вражеского удара по Одесской области ранения получили как минимум три человека. Российские войска цинично провели атаку на складские помещения, где хранились продукты питания для населения.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Каковы подробности атаки?

Вражеский удар вызвал масштабное возгорание на территории гражданского объекта. Огонь быстро охватил значительную площадь складского комплекса, где хранились гуманитарные и продовольственные запасы.

Пожарные уже полностью ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на соседние здания. Всем трем пострадавшим медики в настоящее время оказывают необходимую квалифицированную помощь.

На месте попадания продолжают работать профильные экстренные и следственно-оперативные службы. Специалисты документируют последствия атаки и фиксируют очередное преступление против гражданской инфраструктуры.

Пожарники ликвидировали пожар на площади 3000 квадратных метров: смотрите фото ОВА и ГСЧС

Российские войска в течение ночи провели атаку на гражданские объекты в приграничных районах Черниговской области. В результате ударов повреждены птицефабрика и частные дома, а также уничтожены сотни тонн соломы.

В Харькове оккупанты дважды нанесли удары по Немишлянскому району. Первый дрон попал во двор многоэтажного дома, повредив пять автомобилей. Во время повторной атаки беспилотник попал в навес на АЗС, однако возгорания не произошло.

В то же время Днепропетровская область подверглась более чем 20 атакам с использованием дронов и артиллерии. Под ударом оказались четыре района области.