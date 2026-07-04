Вспыхнул пожар на складе с продуктами питания: ночью россияне нанесли удар по Одесской области

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска нанесли удар по Одесской области. Под вражеской атакой оказалась гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Каковы последствия удара по Одесской области?

В результате ночного удара по Одесской области возник пожар в складском здании с продуктами питания. К сожалению, два человека пострадали, им оказывается необходимая помощь.

Также во время обстрела были повреждены расположенные рядом складские здания – спасатели быстро потушили пожары.

По данным ОВА, сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы, а правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление страны-агрессора против гражданского населения.

Напомним, воздушная тревога в Одесской области длилась с 03:09 до 03:57. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеской цели из акватории Черного моря.

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К слову, накануне вечером, 3 июля, российская оккупационная армия также нанесла удар по одной из центральных улиц Сум. В результате циничной атаки погибли три человека – двое взрослых и ребенок. Еще 27 человек получили травмы. Сейчас на месте работают все необходимые службы, продолжаются аварийно-спасательные работы.