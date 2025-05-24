Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Враг заявил об ударе по якобы "военному грузу".

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Как оправдали атаку в России

Около 14:12 в Одессе прогремели взрывы после предупреждения об угрозе пусков баллистических ракет с юга. Россия ударила по стратегически важному объекту – Одесскому порту.

С помощью "Искандера" нанесен удар по контейнеровозу со 100 контейнерами с военным грузом, который осуществлял перевозки в порт Одесса,

– убеждают во вражеском минобороны.

По версии россиян, после удара якобы произошла вторичная детонация и начался сильный пожар.

Напомним, в ОВА сначала сообщили о 8 пострадавших гражданских работниках предприятия и 1 погибшем. Позже в больнице скончались раненые 71-летний и 41-летний мужчины.

Кроме того, повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.