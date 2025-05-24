Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Ворог заявив про удар по нібито "військовому вантажу".

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Як виправдали атаку в Росії

Близько 14:12 в Одесі пролунали вибухи після попередження про загрозу пусків балістичних ракет із півдня. Росія вдарила по стратегічно важливому об’єкту – Одеському порту.

За допомогою "Іскандера" завдано удару по контейнеровозу зі 100 контейнерами з військовим вантажем, який здійснював перевезення в порт Одеса,

– переконують у ворожому міноборони.

За версією росіян, після удару буцімто сталася вторинна детонація і розпочалася сильна пожежа.

Нагадаємо, в ОВА спершу повідомили про 8 постраждалих цивільних працівників підприємства та 1 загиблого. Згодом у лікарні померли поранені 71-річний та 41-річний чоловіки.

Окрім того, пошкоджено машинне відділення, вибито вікна та двері в адміністративних будівлях, знищено транспортні засоби й техніку.