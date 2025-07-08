В ГУР назвали имя оккупанта, готовившего ракетный удар по "Охматдету" в Киеве

Одним из ответственных за подготовку массированного ракетного удара по Украине 8 июля 2024 года, в частности по детской больнице "Охматдет", был российский майор Шейнов Денис Алексеевич. Именно он организовывал техническую подготовку крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Что известно о российском майоре, причастного к удару по "Охматдету"

В разведке отметили, что Шейнов Денис Алексеевич является начальником российской Специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Он готовил ракетный удар по "Охматдету", где находилось на лечении 627 детей, в Киеве в 2024 году.

Оккупант родился 30 января 1978 года в Саратове, имеет паспорт (серия 6302 номер 906672), выдан отделом внутренних дел Кировского района города Саратов 15 марта 2002 года.

Шейнов окончил Саратовское высшее военное инженерное командное училище ракетных войск в 2000-м году. По информации разведки, в 2018 году оккупант выполнял "специальные задания" на территории Сирийской Арабской Республики.

Российский майор Денис Шейнов причастен к ракетному удару по "Охматдету" в 2024 году / Фото ГУР МО

Кроме того, майора имеет несколько медалей, в частности "За воинскую доблесть" II степени (2000 года), медаль "За отличие в военной службе" I степени (2015 года) и медаль "Участнику военной операции в Сирии" (2019 года).

Начальник вражеской Специальной инженерной службы, которая готовила ракетные удары по детской больнице в Киеве, женат и имеет сына и дочь. Его жена – Шабалова Елена Михайловна родилась 30 апреля 1976 года.

Украинская разведка также знает и домашний адрес семьи Шейновых. Это город Саратов, Саратовской области, улица Батавина, дом 12, квартира 266.

Что известно об ударе по "Охматдету" в 2024 году