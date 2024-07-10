Думала, жива ли мама, – 16-летняя Соломия, которую завалило обломками в "Охматдете" вспомнила за атаку

Российская ракета Х-101 попала в корпус детской больницы "Охматдет". Известно, что в том корпусе была расположена реанимационная, а также пациентам проводили диализ.

На аппарате для диализа находилась 16-летняя Соломийка Феменюк, когда вражеский снаряд ударил по больнице. Отделение было полностью разрушено, а саму девочку засыпало обломками. Спасенная работниками ГСЧС, Соломия и ее мама рассказали о первых минутах атаки.

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"На детей упал потолок"

По словам мамы девочки, когда врачи пришли отключать детей от аппаратов, прогремел взрыв. Одна врач погибла, другие были ранены. На детей упал потолок. Они не могли пошевелиться. Соломийка вообще не ходит.

Соломия говорит, что после прилета, она подумала о маме – жива ли она. Также девочка рассказывает, что не было чем дышать. Она самостоятельно пыталась поднять обломки потолка, которые на нее упали, однако ей это не удалось.

Мать девочки показывает журналистам фото разбитого окна отделения, где находилась ее дочь. Со слезами женщина рассказывает, что, когда увидела те руины, первой ее мыслью было, жив ли ее ребенок. Саму ее завалило в подвале.

Известно, что на момент удара с Соломийкой находилась Светлана Лукьянчук – 30-летняя врач из Львова, одна из двух жертв атаки на "Охматдет".

16-летняя пациентка "Охматдета" об атаке: смотрите видео