Путин смотрел это в прямом эфире, – в ОП прокомментировали удар по "Охматдету"

Россия 8 июля нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Российский диктатор Владимир Путин таким образом пытается показать, что он готов продолжать убивать украинцев, а мир не может дать должного ответа.

Такое мнение 24 Канала высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что россияне целились в детскую больницу сознательно. Для Путина каждое преступление стало обыденностью.

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Удар по детской больнице

По словам Подоляка, несмотря на все заявления Кремля, что они могут вести бесконечную войну против Украины, Россия имеет дефицит ресурсов, который будет только увеличиваться.

С другой стороны, удар по детской больнице является проявлением эскалации России, Путин идет ва-банк. Детская больница была сознательной целью, куда россияне запустили крылатую ракету.

У российского диктатора есть своя логика: если он не проиграет войну и страны сядут за фейковый стол переговоров, потому что Россия точно не хочет ни о чем договариваться, ведь не для этого она оккупировала украинские территории, тогда Путин не будет нести уголовную ответственность за военные преступления, в том числе удар по "Охматдету".

Поэтому одним преступлением больше, одним меньше – это ни на что не влияет,

– отметил советник руководителя Офиса Президента.

Если же Россия проигрывает, Путин оказывается на скамье подсудимых и отвечает за личные решения, которые влияли на начало агрессии и ход войны. Удар по детям российский диктатор наносил сознательно.

В России не может быть удара по "Охматдету", чтобы его Путин не смотрел в прямом эфире,

– подчеркнул Подоляк.