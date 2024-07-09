"Это мусор человечества": посла России вызывают в чешский МИД после атаки на "Охматдет"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла в МИД страны. После жестокого удара по "Охматдету" дипломат назвал россиян "мусором человечества".

Российского посла уже в третий раз с начала года вызывают в чешский МИД: в феврале – в связи со смертью Навального, а в начале мая – из-за кибератак на чешские учреждения и объекты критической инфраструктуры.

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Российского посла вызвали в МИД Чехии

Ян Липавский распорядился вызвать посла России Александра Змеевского после циничного обстрела 8 июля и высказался о россиянах.

Убийцы, которые нападают на детей в больнице – это мусор человечества. Пусть передаст это в Москву,

– написал Липавский.

Сам посол страны-агрессора после вызова в МИД Чехии повторил нарратив кремлевской пропаганды и заявил, что "это была не российская ракета, а украинская", а встреча в министерстве прошла "как всегда".

Орбан не осудил Россию за удар по "Охматдету"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан спустя более чем целые сутки впервые прокомментировал удар российских захватчиков по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Он не выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара. Кроме этого, он также ни словом не упомянул о том, что за этим циничным ударом стоит Россия. Венгерский политик лишь сказал о "трагическом и ужасном теракте в Киеве", который, по его словам, доказывает, что "жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень".