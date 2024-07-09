Російського посла вже втретє з початку року викликають до чеського МЗС: у лютому – у зв'язку зі смертю Навального, а на початку травня – через кібератаки на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури.

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Російського посла викликали до МЗС Чехії

Ян Ліпавський розпорядився викликати посла Росії Александра Змєєвського після цинічного обстрілу 8 липня та висловився про росіян.

Вбивці, які нападають на дітей у лікарні – це сміття людства. Нехай перекаже це у Москву,

— написав Ліпавський.

Сам посол країни-агресорки після виклику до МЗС Чехії повторив наратив кремлівської пропаганди та заявив, що "це була не російська ракета, а українська", а зустріч у міністерстві минула "як завжди".

Орбан не засудив Росію за удар по "Охматдиту"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан через більш як цілу добу вперше прокоментував удар російських загарбників по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Він не висловив співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару. Крім цього, він також жодним словом не згадав про те, що за цим цинічним ударом стоїть Росія. Угорський політик лише сказав про "трагічний і жахливий теракт у Києві", який, за його словами, доводить, що "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".