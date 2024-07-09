"Эмоции взяли верх": Лубинец написал SMS российскому омбудсмену после атаки на "Охматдет"

Российская ракета в понедельник, 8 июля, разрушила детскую больницу "Охматдет". Омбудсмен Дмитрий Лубинец на эмоциях написал SMS российской уполномоченной по правам человека после атаки.

Еще утром, 8 июля, Дмитрий Лубинец имел рабочий разговор с Татьяной Москальковой по обмену пленными. А уже потом Россия атаковала Украину ракетами.

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"Я не выдержал"

В обед, после того, как украинцы увидели последствия ракетных ударов по Киеву, "эмоции взяли верх", и Дмитрий Лубинец написал омбудсмену страны-агрессора эмоциональное сообщение.

Я не выдержал,

– рассказал Лубинец.

Он не рассказал, что именно написал в сообщении, чтобы это не повлияло на будущие обмены.

По словам омбудсмена, Москалькова сообщение прочитала, но никакой реакции от нее не было.

Добавим, что уже появились имена россиян, которые причастны к обстрелу "Охматдета". Ими могли быть военнослужащие 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил, базирующихся на аэродроме "Шайковка".