Ще вранці, 8 липня, Дмитро Лубінець мав робочу розмову із Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими. А вже згодом Росія атакувала Україну ракетами.

Дивіться також В ООН заявили про ймовірність того, що "Охматдит" зазнав прямого влучання ракети

"Я не витримав"

В обід, після того, як українці побачили наслідки ракетних ударів по Києву, "емоції взяли гору", та Дмитро Лубінець написав омбудсменці країни-агресорки емоційне повідомлення.

Я не витримав,

– розповів Лубінець.

Він не розповів, що саме написав у повідомленні, аби це не вплинуло на майбутні обміни.

За словами омбудсмена, Москалькова повідомлення прочитала, але жодної реакції від неї не було.

Додамо, що уже з'явились імена росіян, які причетні до обстрілу "Охматдиту". Ними могли бути військовослужбовці 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил, що базуються на аеродромі "Шайковка".