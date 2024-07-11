От "поражения ракетой ПВО" до "постановки": как менялась риторика России об обстреле "Охматдета"

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Утро 8 июля для Украины началось новой волной террора со стороны России. Пока вражеские каналы пестрели поздравлениями ко Дню семьи и провозглашением семейных ценностей основой российского общества, российская армия цинично ударила по мирному населению Украины, в очередной раз продемонстрировав собственное лицемерие. И пока россияне праздновали, украинцы прятались от бомбардировок и теряли близких и родных. Однако этого никогда не покажут на российском телевидении или в телеграм-каналах. Наоборот, по устоявшейся методичке, скажут "это не мы" и "нас там не было" и повторят вечнозеленые нарративы.

Поэтому далее в материале для 24 Канала разбираемся, какими версиями рупоры Кремля пытались оправдать очередное военное преступление.

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"Били по военным целям"

Как и заведено в пропагандистской методичке, после каждого преступления Кремль перекладывает ответственность на пострадавшего, то есть Украину. Почти сразу после удара по гражданским объектам в Украине россияне отчитались о "достижении целей". Все как один они писали, что "нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационных баз ВСУ". Россияне обвинили Украину во "лжи" о том, что удар был спланированным и нацеливался на гражданскую инфраструктуру.

На самом деле это очередная ложь, ведь многочисленные доказательства как Украины, так и международных медиа доказывают, что Россия целенаправленно ударила по гражданским объектам и мирным жителям. Более того, по международному гуманитарному праву, даже во время обстрела настоящих военных объектов должны выбираться такие методы, которые минимизируют гражданские жертвы. Тогда как оружие, которое не является высокоточным и создает угрозу гражданским, использовать нельзя.

Кремлевские телеграм-каналы регулярно оправдывают обстрелы "складами ВСУ", однако не предоставляют никаких доказательств, что они действительно были расположены в этом месте. А чтобы придать большей легитимности своим словам, телеграм-каналы придумали, якобы в здании рядом с больницей "Охматдет" еще и проходило совещание "важных людей".

Тактику оправдания Россия использует как минимум со времен Первой чеченской войны в 1994 – 1996 годах. Так, в 1995 году тогдашний глава военно-воздушных сил России сказал, что его армия наносила удары "только по военным объектам", а не по гражданским зданиям Грозного. "Только по военным" – тезис, который россияне повторяли после бомбардировки гражданских объектов в Грузии в 2008 году, а также в украинских городах после агрессии 2014 года.

"В "Охматдет" попала не российская ракета, а украинская ракета ПВО"

Перекладывание вины на украинскую ПВО – еще одна часть пропагандистской методички. Вместе с фотографиями разрушенного "Охматдета" пропагандисты распространяли тезисы, якобы "украинские боевики специально обстреливают мирное население Украины, чтобы обвинить россиян", а удар по больнице "нанесли ракетой ПВО AIM-120 из ЗРК NASAMS, которая используется украинской стороной".

На видео, которые распространяют сами же россияне, четко видно попадание ракеты. По данным СБУ, по "Охматдету" россияне нанесли удар стратегической крылатой ракетой Х-101. В частности, на месте попадания нашли обломки корпуса задней части Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

OSINT-аналитики Molfar отмечают, что ракета имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, что опровергает версию "ракета отклонилась от курса из-за украинской ПВО".



Скриншот с видео попадания ракеты по больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года

Удар ракетой Х-101 подтвердили и независимые международные расследователи Bellingcat, а также Фабиан Хоффман, специалист по ракетным технологиям из Университета Осло. Эксперты Bellingcat проверили версию россиян с ракетой AIM-120, но не нашли никаких подтверждений.

Слева – 3D-модель ракеты Х-101, справа – ракета, которая попала в "Охматдет" / Фото Bellingcat

В Bellingcat сравнили обломки ракет, опубликованные СБУ, с частями ракеты Х-101, которые ранее сбивали над Украиной. Эксперты обнаружили похожие серийные номера: "840708036", "№234452" и "45 • 14" на обломках ракеты возле "Охматдета" и "840708200", "№233229" и "45 • 14" на части Х-101, которую сбили над Украиной 29 декабря 2023 года. Сотрудники Министерства юстиции идентифицировали возле "Охматдета" более 30 различных обломков ракеты. Часть с цифрами – это фрагмент внешней обшивки двигателя с производственным номером.



Обломки ракеты Х-101, которая попала в больницу "Охматдет" / Bellingcat

"Силы обороны намеренно не сбивали российские ракеты"

Еще одна ложь россиян, которая не выдерживает никакой критики. 8 июля российская армия террора нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что во время обстрела 8 июля крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах. Это затрудняет обнаружение и уничтожение российских ракет, а также увеличивает потенциальные разрушения в случае их сбивания. Кроме того, ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками.

Несмотря на это, военные делают все возможное для защиты гражданского населения от вражеских ракет. В частности утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сбили 30 из 38 российских ракет. Подобные атаки по гражданским в очередной раз демонстрируют международному сообществу необходимость усиливать военную помощь Украине: увеличить поставки ПВО и боеприпасов, ускорить отправку F-16 и расширить радиус территории России, в пределах которой Украина будет наносить удары по военным объектам западным оружием.

"Удары по Украине – спланированная постановка перед саммитом НАТО"

Несколько часов после обстрела российские каналы продолжали откровенно врать и придумывали все новые и новые оправдания своему военному преступлению. Так, несколько из телеграм-каналов прибегли к обвинениям Украины в "постановке". Якобы обстрел "Охматдета" – "срежиссированная украинская провокация", чтобы информационно "прогреть" саммит НАТО, получить больше денег от партнеров и "повысить градус ненависти в массах".

Скриншоты публикаций россиян

Кроме того, пропагандисты назвали заявления Украины об обстреле "медийными криками", ведь ни один ребенок якобы не пострадал. По последним данным, в результате обстрела 8 июля в Киеве погибли 34 человека, в том числе 6 детей, пострадал 121 человек, из них – 10 раненых детей. В Кривом Роге погибли 10 гражданских и еще 47 получили ранения. В Днепре один погибший и 12 раненых.

Обвинения Украины в "постановке" не новые. Этот тезис россияне активно продвигали после военных преступлений в Буче, когда весь мир увидел то самое "лицо" России. Тогда кремлевские каналы публиковали бессмысленные сообщения о "постановке", "доказательства" которых сводились к громким заявлениям "это все украинцы" без реальных подтверждений

Вместе с этим россияне обвинили украинское правительство в распространении "темников", чтобы медиа писали только о ситуации с больницей "Охматдет". Так правительство якобы пыталось "отвлечь внимание" от других ударов России по Киеву, где непосредственно расположены военные объекты. Хотя украинские медиа публиковали репортажи не только из клиники "Охматдет", но и о попадании в дом на Сырце, здание на Лукьяновке, медицинскую клинику в Днепровском районе и об ударах в Кривом Роге и Днепре.

"В больнице скрывались и лечились военные, а не дети"

Продолжая оправдывать преступление, пропагандисты заявили, якобы вместо детей в больнице "Охматдет" лечились военные Сил обороны. В качестве "доказательства" они приводят видео, на котором военные и работники различных служб помогают разбирать последствия вражеской атаки в здании напротив больницы.

Скриншот сообщения россиян

На самом деле никаких сообщений о раненых или погибших военных в результате попадания в Киеве не поступало. Зато в сети есть множество фото и видео с ранеными гражданскими, среди которых медицинский персонал и дети, которых на момент попадания было в помещении 627. В результате атаки на "Охматдет" 8 детей получили ранения. Один мальчик умер 10 июля, на момент обстрела он находился в реанимации, позже его перевезли в другую киевскую больницу.

Хотя некоторые телеграм-каналы все же признали, что в больнице были дети. Но сразу обвинили "Охматдет" в том, что детей якобы "даже не пытались спустить в бомбоубежище". Воздушная тревога прозвучала в Киеве в 9:52, а первые сообщения о взрывах начали появляться в 10:27. Сразу после тревоги больница прекратила работу и начала эвакуировать пациентов в укрытие. Директор "Охматдета" Владимир Жовнир объяснил, что это достаточно сложный процесс, особенно для детей в реанимации. Также на момент атаки проводились три сложные операции. По словам заведующего одного из отделений Валерия Бовкуна, операция началась до воздушной тревоги и ее невозможно было прервать. Ребенок не пострадал, поскольку хирурги, которые проводили операцию, закрыли ее своими телами.

Зачем Россия распространяет такие заявления?

Прежде всего россияне пытаются переложить ответственность за свои преступления на потерпевшего – Украину – и отвести внимание от реальных фактов. Вместе с этим все тактики россиян, которыми оправдывали обстрел 8 июля, идентичны вбросам о предыдущих обстрелах.

Кроме того, у пропагандистов абсолютно отсутствует логика, ведь в каждом сообщении они добавляют "новые версии", которые на самом деле противоречат друг другу. В этом же и скрыта еще одна цель – не только оправдать преступление, но и запутать аудиторию, размыть реальность, чтобы в большом потоке информации правда потерялась, а вбросы – остались.

Заметно, что голос пропаганды звучит не только на русском. Так, в соцсетях ряд сторонников кремля на Западе, как например Джексон Хинкл, продвигали российский фейк о "попадании украинской ПВО в больницу". Поэтому все эти фейки распространяются не только среди россиян и украинцев, а на глобальном уровне.

Удар 8 июля также является частью стратегии запугивания и деморализации. В частности, чтобы продемонстрировать украинцам, что их ждет в случае отказа от переговоров на условиях россиян. Подобными ракетными атаками Россия пытается навязать миру собственные правила и заставить Украину быстрее сесть за стол переговоров. На некоторых украинских блогеров такое давление россиян даже подействовало. В своих соцсетях некоторые из них начали призывать к переговорам, даже если придется отдать собственные территории. Только вот России "мир" на самом деле не нужен. Это говорят и сами оккупанты – 10 июля Медведев открыто заявил, что они захватят всю Украину, как только Москва и Киев подпишут "мирный договор" и завершат войну.

Ненаказанное преступление повторяется

8 июля 2024 года в Варшаве встретились премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский. Совместную конференцию начали с минуты молчания. Туск осудил удар России и отметил, что Украине нужна помощь "всего цивилизованного мира", а также заявил, что Польша готова помочь пострадавшим детям. Удар россиян также осудили Великобритания, США, Чехия, Эстония, Молдова, Латвия и другие страны. Тогда как Китай, который поддерживает Россию и помогает ей обходить санкции, призвал "способствовать охлаждению ситуации и создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса".

В то же время поддержка мира была откровенно недостаточной, ведь заявления мировых лидеров преимущественно ограничились "обеспокоенностью", без практических шагов, таких как анонсирование новых санкций или предоставление оружия. Хотя была и показательная реакция Чехии, которая после заседания ООН вызвала российского посла и вручила ему ноту протеста. Уже непосредственно во время саммита НАТО 10 июля 2024 года президент США сообщил, что США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине 5 дополнительных систем ПВО. Президент Украины поблагодарил и отметил, что эти системы помогут, но этого все равно недостаточно, учитывая последнюю атаку россиян.

Поэтому теракт россиян служит напоминанием западным партнерам – Россия не уступит собственными амбициями, даже несмотря на многочисленные украинские жертвы и разрушения. Мир в Европе невозможен без победы Украины. Достичь его возможно продолжением военной поддержки, усилением санкций и привлечением России к полной ответственности за каждое военное преступление против Украины.

На Западе также должны продолжать борьбу с дезинформацией: блокировать медиа, связанные с Россией, не давать площадку пророссийским спикерам, усиливать модерацию фейкового контента в соцсетях. Мир должен слышать, видеть и знать правду: Россия – государство-террорист. Если преступление и ложь останутся безнаказанными, они обречены повторяться снова и снова.