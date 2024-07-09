В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Джон Кирби заявил, что для российского диктатора Путина "нормально" атаковать гражданскую инфраструктуру. Ведь ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах".

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге ответил на вопрос, не является ли подобная атака России определенным сигналом накануне саммита НАТО 9 – 11 июля в Вашингтоне, пишет 24 Канал.

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Что заявил Кирби

Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину,

– заверил Кирби.

Также он отметил, что Россия усилила атаки на украинскую энергетику, специально лишая мирных людей света перед осенью и зимой.

Также в Белом доме заверили, что на саммите Альянса в Вашингтоне будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

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Ранее представитель администрации США объяснял, что страны-члены НАТО на саммите должны подтвердить готовность поддерживать Украину как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Также они на саммите Альянса планируют объявить новые шаги по укреплению ПВО Украины.