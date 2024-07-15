Не вынесли на повестку дня: в Словакии не проголосовали за осуждение удара по "Охматдету"

Россия 8 июля массированно атаковала Украину и попала в крупнейшую детскую поликлинику государства. В парламенте Словакии не проголосовали за осуждение удара по "Охматдету".

Словацкий парламент не принял резолюцию об осуждении российской атаки на детскую больницу российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Парламентарии не дошли до ее рассмотрения.

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Проголосовал только 41 депутат

Инициатором резолюции стала депутат из оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Беата Юрик, которая предложила добавить ее в повестку дня.

За вынесение резолюции о российском ударе по "Охматдету" на повестку дня проголосовал лишь 41 депутат парламента Словакии. Именно поэтому парламентарии даже не дошли до ее рассмотрения.

В ответ на предложение о вынесении этой резолюции на повестку дня депутат Яна Вальова из партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD воскликнула: "Вы там были?".

Россия 8 июля массированно атаковала Украину. Мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения. Впоследствии в КГВА отметили, что пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе.

Прилет произошел в один из корпусов медучреждения. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что было попадание по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми.