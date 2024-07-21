Само фото врача в белоснежной, но окровавленной форме облетело полосы всех мировых СМИ. Олег Голубченко помогал разбирать завалы разрушенной больницы, а в момент атаки делал операцию.

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Почему видео, как "полицейский вымазывает врача кровью", – фейковое

Известный пропагандистский телеграм-канал выложил ролик, который впоследствии подхватили другие вражеские ресурсы. Россияне сразу начали разгонять много вбросов, якобы удар ракеты по "Охматдету" был чуть ли не постановкой. Они лживо утверждали, что больницу атаковала ракета от западной ПВО, а когда эта версия "не прокатила", потому что ее предметно опровергли, прибегли к другой лжи.

Полицейский вымазывает врача кровью: видео российской пропаганды

Впрочем, украинские пользователи мгновенно отреагировали. В соцсетях обратили внимание, что в российской постановке есть много несовпадений, что выдает врага.

Полицейский якобы вымазал врача кровью – что в ролике выдает российский фейк:

Полиция в таких берцах наша не ходит, российский актер (типа врач) в парике и по телосложению меньше. У нашего врача Олега широкие плечи. У российского актера очень скомканная форма, штаны короче;

У нашего врача на спине рубашка имеет горизонтальный шов по линии лопаток;

Кеды у российского актера, у Олега кроксы.

В Центре противодействия дезинформации также откликнулись и объяснили, что не так с видео.

По словам пропагандистов, последствия ракетного удара по детскому медучреждению "срежиссировал режим Зеленского". Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что это видео – сценическая работа российских пропагандистов,

– говорится в их сообщении.

Россияне врут об атаке по "Охматдету", и вот почему:

Форма и обувь актеров полностью новые и чистые (у полицейских, которые работали на месте, форма запыленная).

На видео у якобы полицейского отсутствует поясная система (оружие, кобура, рация, аптечка и т.д.) и кавер (чехол для шлема). Также размещение шеврона с символикой Нацполиции нарушает правила ношения униформы.

В течение длительного времени полицейские не обеспечиваются берцами, правоохранители имеют специальные кроссовки.

Волосы "врача" на видео ru-пропагандистов по всем визуальным признакам напоминают парик.

Материалы врачебной одежды в реальности и на видео совершенно разные. Кроме того, на форме настоящего врача есть горизонтальный шов на спине. На форме российского актера – шов отсутствует.

Также пропаганда написала, что Олег – стоматолог. Но он работает хирургом в области челюстно-лицевой хирургии.

Важно! Кроме этого, враг писал, что в больнице "прятались украинские военные, а детей там не было". Но каждый киевлянин, который хоть раз проходил мимо, скажет, что россияне лгут. В "Охматдете" врачи спасали самых тяжелых детей со всей Украины. Именно поэтому так важно распространять правду о событиях в Украине и доверять информации из официальных источников.