Саме фото лікаря в білосніжній, але закривавленій формі облетіло шпальти всіх світових ЗМІ. Олег Голубченко допомагав розбирати завали зруйнованої лікарні, а в момент атаки робив операцію.

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Чому відео, як "поліцейський вимазує лікаря кров'ю", – фейкове

Відомий пропагандистський телеграм-канал виклав ролик, який згодом підхопили інші ворожі ресурси. Росіяни одразу почали розганяти багато вкидів, буцімто удар ракети по "Охматдиту" був ледве чи не постановкою. Вони облудно стверджували, що лікарню атакувала ракета від західної ППО, а коли ця версія "не прокатила", бо її предметно спростували, вдалися до іншої брехні.

Поліцейський вимазує лікаря кров'ю: відео російської пропаганди

Втім, українські користувачі миттєво відреагували. У соцмережах звернули увагу, що в російській постановці є багато незбігів, що видає ворога.

Поліцейський нібито вимазав лікаря кров'ю – що у ролику видає російський фейк:

Поліція в таких берцях наша не ходить, російський актор (типу лікар) у перуці і за статурою менший. Наш лікар Олег має широкі плечі. В російського актора дуже зім'ята форма, штані коротші;

У нашого лікаря на спині сорочка має горизонтальний шов по лінії лопаток;

Кеди в російського актора, в Олега крокси.

У Центрі протидії дезінформації також відгукнулися та пояснили, що не так із відео.

За словами пропагандистів, наслідки ракетного удару по дитячому медзакладу "зрежисував режим Зеленського". Верифікувавши інформацію у Національній поліції України, Центр повідомляє, що це відео – сценічна робота російських пропагандистів,

– ідеться в їхньому дописі.

Росіяни брешуть про атаку по "Охматдиту", і от чому:

Форма та взуття акторів повністю нові й чисті (у поліцейських, які працювали на місці, форма запилена).

На відео у буцімто поліцейського відсутня поясна система (зброя, кобура, рація, аптечка тощо) та кавер (чохол для шолому). Також розміщення шеврона з символікою Нацполіції порушує правила носіння однострою.

Протягом тривалого часу поліцейські не забезпечуються берцями, правоохоронці мають спеціальні кросівки.

Волосся "лікаря" на відео ru-пропагандистів за всіма візуальними ознаками нагадує перуку.

Матеріали лікарського одягу в реальності та на відео абсолютно різні. Крім того, на формі справжнього лікаря є горизонтальний шов на спині. На формі російського актора – шов відсутній.

Також пропаганда написала, що Олег – стоматолог. Але він працює хірургом у царині щелепно-лицьової хірургії.

Важливо! Окрім цього, ворог писав, що в лікарні "ховалися українські військові, а дітей там не було". Але кожен киянин, який хоч раз проходив повз, скаже, що росіяни брешуть. В "Охматдиті" лікарі рятували найважчих дітей з усієї України. Саме тому так важливо поширювати правду щодо подій в Україні та довіряти інформації з офіційних джерел.