Кричали о "преступлении", а подтвердили удар ВСУ по оккупантам: пропагандисты снова "облажались"

Российские военные часто прячутся в школах и детских садах в прифронтовых районах. Однако когда Вооруженные Силы уничтожают такие их "точки базирования", пропагандисты Кремля начинают кричать об "ударах по гражданским".

Собственно, во вторник, 28 ноября, украинская армия поразила район скопления оккупантов в Токмаке Запорожской области. Впоследствии российские псевдожурналисты заявили об обстреле детского сада. Из этого можно сделать вывод, что удар был результативным, – информирует 24 Канал.

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Как пропаганда подтвердила удар ВСУ по российским воинам

Так называемые СМИ, работающие на государство-агрессорку, начали публиковать кадры поврежденного детского сада №8 "Бабочка", расположенного на улице Центральной Токмака, что на Запорожье.

В то же время в Центре журналистских расследований со ссылкой на местных жителей еще в день атаки констатировали, что в этом дошкольном учебном заведении враг организовал военный госпиталь.

Все время туда подъезжали санитарные автомобили, а после взрывов в здание приезжали авто скорой помощи. Проходы мимо здания были перекрыты, помещения окружили вооруженные российские военные,

– говорится в сообщении.

Захватчики утверждают, что соответствующий детский сад в следующем, 2024 году, должен принять 68 детей. Однако "почему-то" они не упоминают, что в этом году в этом дошкольном заведении никто не учится через организацию пункта базирования военных.

Оккупанты врут об обстреле "гражданского объекта" в Токмаке / Скриншоты 24 Канала

По словам россиян, ВСУ били по региону якобы ракетами HIMARS, и одна из них попала именно в этот детский сад. Захватчики пишут, что был частично разрушен второй этаж здания, повреждены стены и крыша.

Где расположен садик, где россияне устроили госпиталь: смотрите на карте от Google maps

Что говорит украинская власть

Как пишут украинские расследователи, в телеграм-чатах местные жители также обсуждали, что из здания этого детского сада эвакуировали так называемую "избирательную документацию". То есть это заведение захватчики могли использовать еще и для проведения псевдовыборов.