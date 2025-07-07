Россия ударила по гражданской инфраструктуре на окраине Сум

Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины. Предварительно, оккупанты использовали БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

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Последствия удара по Сумской области

Григоров сообщил, что российские захватчики нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины. Он рассказал о последствиях атаки.

В результате обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь,

– пояснил глава ОВА.

Предварительно, атака врага была осуществлена с использованием ударного БпЛА. Григоров подчеркнул, что в результате обстрела повреждены помещения. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Ранее россияне убили двух человек в Сумской области. В результате попадания вражеского дрона в Хотинскую общину на Сумщине погибли двое жителей – мужчины 60 и 48 лет. Они получили смертельные осколочные ранения.

"Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения приграничной Сумщины", – писал Григоров.