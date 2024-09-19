В Сумах основной удар пришелся на верхние этажи, где были люди: есть жертва и много раненых

Враг попал управляемой авиабомбой в гериатрический пансионат в Сумах. К сожалению, в следствие российского преступления есть пострадавшие и погибшая.

Такую информацию сообщила Сумская областная военная администрация. Известно также, что среди всего прочего есть тяжело раненые, их госпитализировали в больницу.

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Что известно о погибших и раненых в Сумах

Враг ударил по областному гериатрическому пансионату, где находятся пожилые люди. Предварительно, один человек умер от полученных травм в больнице, еще 9 ранены,

– говорится в сообщении ОВА.

По состоянию на сейчас продолжается эвакуация людей в другие заведения. Согласно обнародованной информации, на месте работают все необходимые службы. По данным ГСЧС, пока из здания удалось вывести 147 человек. Там говорят, что количество раненых возросло до 12.

Как сообщает МВД Украины, людей под завалами нет. В результате удара частично разрушен технический и 5-й этажи. Как рассказали работники заведения Суспильному, на 5 этаже находились 24 человека. Основной удар пришелся на верхние этажи заведения.

Обратите внимание! Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).

Офис Генерального прокурора сообщил, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

На момент удара в заведении находился 221 пациент, из них более 80 – прикованы к постели, и 60 работников заведения. По состоянию на 19:05 количество раненых увеличилось до 13.