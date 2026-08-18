Об этом сообщила с места событий корреспондентка 24 Канала из Харькова. Она отметила, что оба удара в Печенегах пришлись по гражданским объектам.

Взрывы в Печегинах: в результате атаки погибли 10 человек

Место, куда попали "Бандероли", как уточнила корреспондентка, представляет собой оживленный перекресток, через который въезжают и выезжают из населенного пункта, либо транспорт проезжает мимо него. Поэтому утром, по ее словам, там было много людей.

Поэтому, к сожалению, мы имеем цифру 10 погибших. Двое из них – это работники магазина и кофейни. Мы пообщались с владелицей, которая сегодня чудом осталась жива и невредима. Она просто осталась дома, чтобы покрасить волосы. Такое совпадение, что она не дошла до работы, немного опоздала и выжила,

– поделилась Черненко.

Однако погибли ее друзья, а именно продавщица этого магазина, женщине было 55 лет. А также мужчина, который работал в кафе, ему было 50. Он переселенec из Вовчанщины. У них остались семьи.

Корреспондентка подчеркнула, что за период полномасштабного вторжения это самая массовая трагедия, когда в Печенегах одновременно погибло столько людей. За все время с начала 2022 года здесь погибло 14 человек. В этом населенном пункте 18 августа было убито сразу 10 человек, еще 20 пострадали. Несколько из них находятся в больнице.

Сейчас установить личности остальных погибших довольно сложно. Корреспондентка пояснила, что на местах после ударов, особенно возле машин, вспыхнули пожары. Поэтому теперь понадобятся ДНК-экспертизы.

О ситуации в Печенегах: смотрите видео

Что говорят очевидцы

Очевидцы рассказали, как пережили эту атаку. Владелица разрушенного магазина поделилась, что услышала свист, поняла, что что-то летит. Женщина выбежала во двор, вскоре увидела пыль, дым, раздавались крики. Говорит, что вслед за этим произошел второй взрыв.

Девушки, кто успел, побежали в погреба, спрятались. Потом дым, машины горели. Была перекличка: кто жив, кто мертв. Нет Сусаны, Женьки и еще многих людей,

– рассказала Яна Челомбитко.

Владелица другого магазина, поврежденного обстрелом, Анна, рассказала, что был удар по соседнему кафе. В тот момент в заведении находились люди. В ее магазине во время обстрела посетителей не было.

Начальник Печенежской ПВА Александр Гусаров указал на то, что удар пришелся по многолюдному месту. Это центр поселка, где утром люди идут на работу, в свои магазины, торговые точки, кафе.

Если говорить о самих попаданиях, то одно точное было в кафе, где погибли работники, а также посетители заведения, и одно попадание в парковку автостанции,

– отметил Гусаров.

В Печенегах сегодня и завтра объявлены дни траура. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте также работают коммунальные службы и волонтерские организации, которые присоединились к оказанию помощи жителям. После этих ударов взрывная волна не только разрушила магазины, кафе, почту, но и частный сектор (примерно полтора десятка домов). Взрывом были оборваны и электропровода.

Последствия удара по Печенегам / Фото: ГСЧС