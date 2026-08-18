Про це розповіла з місця події кореспондентка 24 Каналу з Харкова. Вона зазначила, що обидва удари в Печенігах припали по цивільних об'єктах.

Вибухи в Печенігах: атака забрала життя 10 людей

Місце, куди влучили "Бандеролі", як уточнила кореспондентка, уявляє собою жваве перехрестя, по якому в'їжджають та заїжджають у населений пункт, або ж транспорт рухається повз нього. Відповідно зранку, з її слів, там було багато людей.

Тому, на жаль, ми маємо цифру 10 вбитих. Двоє з них – це працівники магазину і кав'ярні. Ми поспілкувалися з власницею, яка сьогодні дивом лишилася живою, неушкодженою. Вона просто залишилася вдома фарбувати волосся. Отакий збіг, що вона не дійшла до роботи, запізнилася трошки й вижила,

– поділилася Черненко.

Однак загинули її друзі, а саме продавчиня цього магазину, жінці було 55 років. А також чоловік, який працював у кафе, йому було 50. Він переселенець з Вовчанщини. В них залишились сім'ї.

Кореспондентка наголосила, що за період повномасштабного вторгнення це наймасовіша трагедія, коли в Печенігах одномоментно загинуло стільки людей. За весь час від початку 2022 року тут загинуло 14 осіб. В цьому населеному пункті 18 серпня вбито одразу 10, ще 20 людей постраждали. Декілька з них перебувають у лікарні.

Зараз особи інших загиблих встановити доволі важко. Кореспондента пояснила, що на місцях після ударів, особливо біля машин, спалахнули пожежі. Тому тепер знадобляться ДНК-експертизи.

Про ситуацію в Печенігах: дивіться відео

Що кажуть очевидці

Очевидці розповіли, як пережили цю атаку. Власниця зруйнованого магазину поділилася, що почула свист, зрозуміла, що щось летить. Жінка вибігла за двір, згодом побачила пил, дим, лунали крики. Каже, що слідом стався другий вибух.

Дівчата, хто встиг, поприбігали в погреба, позаховувалися. Потім дим, машини горіли. Був переклик: хто живий, хто не живий. Немає Сусани, Женьки й ще багатьох людей,

– озвучила Яна Челомбитько.

Власниця пошкодженого обстрілом іншого магазину Ганна розповіла, що був приліт у сусіднє кафе. У ту мить в закладі перебували люди. В її крамниці під час таки відвідувачів не було.

Начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров вказав на те, що удар прийшовся по багатолюдному місці. Це центр селища, де зранку люди йдуть на роботу, до своїх магазинів, торгових точок, кафе.

Якщо говорити по самі влучання, то одне точне було в кафе, де загинули працівники, а також відвідувачі закладу, і одне влучання в парковку автостанції,

– зазначив Гусаров.

В Печенігах сьогодні та завтра оголошені дні жалоби. Рятувальники ліквідували всі осередки займань. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють також комунальні служби, волонтерські організації, вони доєдналися до допомоги мешканцям. Після цих прильотів вибухова хвиля не тільки потрощила магазини, кав'ярню, пошту, а ще й приватний сектор (орієнтовно півтора десятка будинків). Вибухом обірвало й електропроводи.

Наслідки удару по Печенігах / Фото: ДСНС