Террористический удар по Первомайскому: известно о десятках раненых

Россияне совершили обстрел Первомайского. Один из боеприпасов попал возле многоэтажного дома, в результате чего десятки человек получили ранения.

По предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. Уже известно о десятках раненых, среди которых есть и младенцы, пишет 24 Канал.

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Что известно о пострадавших в результате атаки

По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших. В больницы госпитализировали 31 человека, 9 из которых – дети. Среди них 2 младенца: одному 1 год, другому 10 месяцев. Данные о количестве раненых обновляются.

В ГСЧС уточнили, что все получили ранения на парковочной площадке возле многоэтажки.

Последствия вражеского теракта

Кроме дома, возле которого попал снаряд, от взрыва повреждены несколько автомобилей – в них вспыхнули пожары. К ликвидации последствий этого происшествия привлечены 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС.

В целом, согласно данным ОВА, в городе в результате атаки повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горели 4 автомобиля. Еще 1 автомобиль поврежден.

Последствия обстрела Первомайского: фото ГСЧС, Андрей Ермак, Харьковская облпрокуратура

Прокуратура открыла дело

На месте обстрела Первомайского работают прокуроры. При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Что известно об обстреле Первомайского