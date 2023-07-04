Террористический удар по Первомайскому: известно о десятках раненых
Россияне совершили обстрел Первомайского. Один из боеприпасов попал возле многоэтажного дома, в результате чего десятки человек получили ранения.
По предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. Уже известно о десятках раненых, среди которых есть и младенцы, пишет 24 Канал.
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Что известно о пострадавших в результате атакиАктуальная информация. По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших. В больницы госпитализировали 31 человека, 9 из которых – дети. Среди них 2 младенца: одному 1 год, другому 10 месяцев. Данные о количестве раненых обновляются.
В ГСЧС уточнили, что все получили ранения на парковочной площадке возле многоэтажки.
Последствия вражеского теракта
Кроме дома, возле которого попал снаряд, от взрыва повреждены несколько автомобилей – в них вспыхнули пожары. К ликвидации последствий этого происшествия привлечены 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС.
В целом, согласно данным ОВА, в городе в результате атаки повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горели 4 автомобиля. Еще 1 автомобиль поврежден.
Последствия обстрела Первомайского: фото ГСЧС, Андрей Ермак, Харьковская облпрокуратура
Прокуратура открыла дело
На месте обстрела Первомайского работают прокуроры. При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Что известно об обстреле Первомайского
- Взрыв в городе Первомайский Харьковской области раздался 4 июля около 13:55. Один из боеприпасов попал возле многоэтажного жилого дома.
- Дополнительного цинизма этой ситуации добавляет то, что взрыв произошел во время церемонии прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко с позывным "Малыш".
- Прибывшие на место происшествия следователи предварительно сказали, что последствия прилета похожи на прилет ракеты "Искандер". Однако впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что, по предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. Также об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
- Сейчас на месте работают все соответствующие службы, медики оказывают людям необходимую помощь.