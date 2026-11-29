Россия нанесла удар по почтовому терминалу в Харькове: есть пострадавшие, в том числе дети
Российские войска нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в Немишлянском районе Харькова. В результате атаки пострадали не менее одиннадцати человек
Удар враг нанес сегодня, 29 ноября, около полудня. На территории терминала вспыхнул пожар. Об этом сообщают в ГСЧС Харьковской области.
Каковы последствия российской атаки на Харьков?
В результате попадания возник пожар в здании почтового терминала и двух автомобилях. На место оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Российская атака на Харьков 29 ноября / Фото ГСЧС Харьковской области
Спасатели ликвидировали возгорание. Психологи ГСЧС также оказывали пострадавшим необходимую поддержку.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним, что 29 ноября российские войска также об атаковали Полтаву. Около 11:18 в областном центре прогремели взрывы. По предварительной информации, враг применил барражирующий боеприпас типа "Бандероль". Воздушные силы перед этим предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.