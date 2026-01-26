ВСУ поразили подстанцию "Азовская" в Мариуполе

Появились уникальные фото, которые подтверждают поражение подстанции "Азовская" во временно оккупированном Мариуполе на прошлой неделе. Снимки обнародовал Центр изучения оккупации.

Это оборудование обеспечивало работу значительной части милитарной составляющей временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Что известно о поражении подстанции в Мариуполе?

После удара по подстанции россиянам пришлось в авральном режиме перебрасывать нагрузку на другие энергетические узлы.

В Центре отмечают: речь не идет ни о "технической неисправности", ни об "изношенном оборудовании". На фото четко видно уничтоженный силовой трансформатор открытой подстанции – выгоревшие элементы, обвалившиеся порталы, следы возгорания трансформаторного масла. Ключевой узел энергосистемы фактически перестал существовать, что прямо указывает на достижение цели удара по энергетической инфраструктуре.

16 и 18 января временно оккупированный Мариуполь подвергся атакам беспилотников. Именно тогда и была поражена подстанция "Азовская" в Кальмиусском районе города.

Последствия удара по подстанции "Азовская"

