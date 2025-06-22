Правила пребывания на полигонах уже не раз изменялись, – Сухопутные войска

После удара по полигону в ВСУ напомнили о самоответственности военных. Защитники должны знать, где укрытие, и действовать по алгоритмам безопасности.

Об этом рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. Он прокомментировал ракетный удар по одному из учебных полигонов, нанесенный россиянами 22 июня.

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В ВСУ напомнили о самоответственности

По его словам, правила пребывания на полигонах неоднократно пересматривались, и сейчас безопасность там – приоритет. Военные должны действовать по четким алгоритмам, быть ознакомленными с расположением укрытий, использовать индивидуальные средства защиты и иметь аптечки.

Правила безопасности должен контролировать командир подразделения, где произошло событие. И должна быть определенная самоответственность каждого военнослужащего. Как показывает практика, пренебрежение этими простыми правилами приводит к трагедии,

– заявил Саранцев.

Он также напомнил, что алгоритмы оповещения и требования к учебным местам уже давно внедрены, но ответственность остается на каждом.

По предварительной информации, российские оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ракетой "Искандер-М". В результате атаки погибли трое украинских военных, еще 14 получили ранения.