В Бердянске госпиталь переполнен из-за вероятного прилета по местному полигону

Вчера, 3 сентября, во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов. Как выяснилось под ударом оказался местный полигон.

В результате удара госпитали в Бердянске и Токмаке переполнены ранеными. Точное количество пострадавших неизвестно, впрочем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что цифра значительная.

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Что известно об ударе по полигону вблизи Бердянска

Вчера, 3 сентября, около 18:00 по полигону Новопетровка вблизи Бердянска был нанесен удар.

По информации от источников Андрющенко, госпиталь в Бердянске переполнен ранеными, часть пострадавших отвезли в Токмак. Число раненых доподлинно неизвестно, однако Андрющенко предположил, что их больше 10.

Советник мэра Мариуполя поделился, что оккупанты называют Бердянск "город ждунов".



"Что-то мне подсказывает, что бердянцы не против. Доказывают это полигонами. Поэтому снова, бесконечно благодарны всем, кто в оккупации обеспечивает наше возмездие и приближает деоккупацию", – отметил Андрющенко.

К слову, по информации от Центра национального сопротивления, на оккупированных территориях стало больше блокпостов. Там отметили, что их количество возросло из-за массового дезертирства российских военных.