"Это тупость, которая поражает": военный аналитик назвал неоднократную ошибку россиян

На днях БпЛА поразил российский полигон в Ростовской области. Скрыть наличие полигона и тем самым обезопасить его от удара сложно. Особенно, если солдат сосредоточено много и там проводится подготовка и боевое слаживание.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный аналитик Ян Матвеев, подчеркнув, что полигоны заметны со спутников и разведывательных дронов. Однако, по его словам, если российские войска базируются в лесу и сидят в блиндажах в разных местах, тогда не факт, что удастся нанести мощный удар благодаря беспилотнику и задеть эти места расположения солдат.

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Бить по российским полигонам легче на оккупированной территории

Военный аналитик, рассуждая, почему дроны чаще прилетают по российским полигонам, что в оккупированной зоне и реже на территории России, предположил, что это может быть связано с тем, что ВСУ не хотят бить по срочникам и разворачивать эскалацию в этом направлении.

С его слов, может быть и так, что значительные российские полигоны расположены на большем расстоянии. Дрон все-таки не очень большой, он может поразить лишь несколько палаток, поэтому эффект от удара не столь заметен, как, например, от удара по нефтебазе, арсеналу, аэродрому.

Поэтому чаще мы видим удары по сосредоточению российских военных тогда, когда они прибывают на оккупированную территорию Украины. В этом случае ВСУ не нужно выяснять, кто там: срочники, контрактники или заключенные, потому что это войска, которые прибыли воевать и они являются законной целью,

– подчеркнул Матвеев.

Из-за того, что многое разрушено на оккупированных территориях, российские военные чаще занимают очевидные для ВСУ места для базирования и концентрируются там, поэтому их легче атаковать именно там, чем на территории России.

Проявления неопытности российского командования

Военный аналитик напомнил о российских полигонах в Запорожской области, которые попадали под удар HIMARS. По его словам, это происходило не один раз и вина за это в определенной степени лежит на российском военном командовании.

Я не могу представить, что творится в головах у российских командиров, которые с регулярностью раз в месяц или два устраивают построение военных, туда прилетает HIMARS и все это через месяц повторяется. Это тупость, которая поражает, но они продолжают это делать,

– отметил Матвеев.

Напомним, 3 ноября 2024 года из-за атаки БПЛА был поражен один из российских полигонов в Ростовской области. Есть информация, что якобы в палатках, которые были уничтожены, базировались российские срочники, хотя в России утверждают, что там никого не было. Полигон расположен к востоку от Новочеркасска, что ориентировочно в 200 километрах от линии фронта.