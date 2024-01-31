Огромные потери, – полковник запаса об ударе по вражеским операторам БПЛА под Иловайском

Россияне сообщили, что 24 января украинские военные нанесли удар по полигону возле оккупированного Иловайска в Донецкой области. Местные источники говорили, что там было скопление операторов беспилотников и, как следствие, погибло более 20 военнослужащих страны-агрессора.

Американские системы HIMARS могут достать до Иловайска и выполнить такое задание. Об этом24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ летчик-инструктор военный эксперт Роман Свитан добавив что есть другие ракеты которые также могли преодолеть это расстояние.

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Почему для России это серьезная потеря

По словам Свитана, Украина имеет достаточно сил и средств, для того чтобы наносить точные удары и выполнять такие задачи. Россияне сами себя "подсветили", ведь долго рекламировали обучение операторов. Поэтому по их скоплению отработали грамотно и правильно.

Оккупанты рассказывали, что удар был когда операторы собрались сдавать зачет на повышение квалификации. Это огромная потеря для россиян – несколько десятков операторов дронов которых не так легко подготовить,

– рассказал Роман Свитан.

Также можно сделать вывод, что сотни беспилотников теперь не имеют своих руководителей. Также военный эксперт отметил, что Украина выполняет задачи, если имеет достаточно подтверждений даже относительно места пребывания одного оператора дрона. Его сразу уничтожают высокоточными средствами дальнего поражения.

Наше государство имеет системы радиотехнической разведки, чтобы точно определить откуда именно идет управление беспилотником.

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