Россияне ударили по временному полигону ВСУ 22 июня, – Сухопутные войска

Вероятно, с помощью ракет "Искандер-М" 22 июня Россияне ударили по временному полигону ВСУ. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Сухопутных сил Вооруженных сил Украины полковника Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

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Россия ударила по временному полигону ВСУ

22 июня враг ударил по временному полигону ВСУ ударными дронами. По словам Сергея Саранцева, служебная проверка еще продолжается. Ее результаты могут объявить позже, отметил он.

Саранцев отметил, что целью врага был временный полигон, не имевший значительной построенной инфраструктуры, что нормально для таких объектов. Такие полигоны для учений ВСУ обустраивают постоянно, в частности для тех бригад, которые уже выполняли боевые задачи.

Эти места обучения постоянно меняют свою локацию, в зависимости от того, какие учения будут проводить и какие меры безопасности необходимо учитывать.

Предварительно известно, что удар осуществлен ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. Откуда Россия узнала о месте учений и почему удар не смогли предупредить, пока точно не выяснено.