Удар по полю возле Николаева и утечка аммиака в Донецкой области: как прошли сутки

Авиаудары, артиллерийские обстрелы, многие погибшие и разрушенные дома – так прошли еще сутки войны в Украине. Русские продолжают совершать на нашей земле военные преступления.

О ситуации по всей Украине 30 мая рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал.

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По информации ОП, спокойной была ночь в Западной Украине – Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской областях, а также в Закарпатье и Волыни. Ночь на 31 мая без обстрелов прошла и в Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой областях. В Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Полтавской ночь также прошла относительно спокойно.

В то же время на Днепропетровщине ночью раздавались сирены воздушной тревоги. Российские кафиры в очередной раз обстреляли граничащую с Херсонщиной Зеленодольскую общину, к счастью в результате обстрелов никто не пострадал, детальная информация все еще уточняется.

Сумщину атаковали с территории России

На Сумщине около полуночи враг из самолета, не пересекавшего границу Украины, совершил два ракетных удара по территории Белопольской общины. После пуска ракет сразу начался артобстрел территории этой общины с артиллерийских самоходных установок.

Через несколько часов около 3 ночи с территории России оккупанты обстреляли Великописаревскую общину и нанесли около 10 артиллерийских ударов.

В ОП сообщают, что во время обеих обстрелов обошлось без человеческих жертв, однако информация о разрушениях в общинах уточняется.

В Харькове ночью были единичные обстрелы, в результате которых никто не пострадал, однако в области ранений получили 5 человек в результате вражеских атак по Золочевскому и Чугуевскому районам.

Основные усилия врага на Северодонецке

В Луганской области кафиры сосредоточивают свои основные усилия на установлении контроля над Северодонецком. Также захватчики безуспешно проводят штурмовые действия в районах Золотого, Камышевахи, Почечного, там продолжаются боевые действия.

В Северодонецке россияне обстрелами повредили 12 домов, в Лисичанске – 12 жилых зданий и общепит, в Горном – 9 домов и детский сад. Также жилые объекты оккупанты повредили в Тошковке, Почечном, Викторовке и Николаевке. Уже известно о двух погибших и четырех раненых людях.

Бои по всей линии фронта

В Донецкой области бои продолжаются по всей линии фронта, а наиболее напряженная ситуация на протяжении суток была на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Ночью враг нанес авиаудар по Славянску, в результате которого по меньшей мере 3 человека погибли, еще 6 получили ранения. Вражескими ударами была повреждена школа и 7 многоэтажек.

Сейчас там продолжаются спасательные работы, так что информация о количестве жертв и пострадавших устанавливается.

Утечка аммиака в Бахмуте и ракетные удары по Авдеевке

Вечером 30 мая в Бахмутском районе из-за боевых действий была повреждена герметичность аммиакопровода "Тольятти – Одесса". К счастью, утечка аммиака была незначительной, а спасатели локализовали угрозу. Сообщалось, что облако аммиака двигалось над почвой от села Мая в сторону Бахмута.

Авдеевку кафиры атаковали ракетами, в результате ударов повреждена школа и жилые дома. Кроме этого, россияне применяли танки, артиллерию и минометы для обстрелов населенных пунктов области, в частности, пострадали Авдеевка, пгт Нью-Йорк, Николаевка, Торецк, Бахмут, село Славянск, Очеретино, Орловка, пгт Нелиповка, села Нетайлово, Майское и За.

За сутки в Донецкой области 5 погибших и еще 11 раненых.

Денацификация поля в Николаеве и активные обстрелы общин области

На Николаевщине ночью кафиры «денацифицировали» поле близ самого Николаева. Сегодня утром, 31 мая, город снова оказался под вражескими обстрелами. Информация о последних повреждениях и потерпевших выясняется.

Вчера, 30 мая, в области в результате обстрела Очакова около 23:00 был поврежден газовый шкаф и окна в жилых домах, к счастью, пострадавших нет.

За несколько часов до этого кафиры обстреляли Воскресенскую общину, а в результате атаки по поселку Луч Шевченковской общины несколько человек получили ранения. В общем, все села этой общины на протяжении суток обстреливали россияне несколько раз. А сегодня утром кафиры атаковали Галицыновскую общину, информации о последствиях уточняется.

Также очередную атаку подверглась Широковская община, там враг обстрелами разрушил 15 жилых домов, фермерское хозяйство и столовую общины. Пострадавших по предварительной информации нет. Продолжаются обстрелы и в Березнеговатской общине, по предварительной информации, обошлось без жертв и повреждений.

В Херсонской области ситуация остается стабильно напряженной по всей области, там продолжаются боевые действия и обстрелы. Многие населенные пункты находятся без электроснабжения, воды и газа. Также, по данным ОП, область нуждается в медикаментах и гуманитарной помощи.

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