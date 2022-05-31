Про ситуацію по всій Україні впродовж 30 травня розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

До теми Бої у Сєвєродонецьку та спроби наступати від Лиману: карта бойових дій станом на 31 травня

За інформацією ОП, спокійною була ніч у Західній Україні – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті та Волині. Ніч проти 31 травня без обстрілів минула і в Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій областях. На Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині ніч також минула відносно спокійно.

Водночас на Дніпропетровщині вночі лунали сирени повітряної тривоги. Російські окупанти вкотре обстріляли Зеленодольську громаду, яка межує з Херсонщиною, на щастя внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, детальна інформація все ще уточнюється.

Сумщину атакували з території Росії

На Сумщині близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два ракетні удари по території Білопільської громади. Після пуску ракет одразу розпочався артобстріл території цієї ж громади з артилерійських самохідних установок.

За кілька годин, близько 3 ночі з території Росії окупанти обстріляли Великописарівську громаду та завдали близько 10 артилерійських ударів.

В ОП повідомляють, що в під час обидвох обстрілів обійшлося без людських жертв, проте інформація про руйнування у громадах уточнюється.

У Харкові вночі були поодинокі обстріли, внаслідок яких ніхто не постраждав, проте в області поранень зазнали 5 людей внаслідок ворожих атак по Золочівському та Чугуївському районах.

Основні зусилля ворога на Сєвєродонецьку

На Луганщині окупанти зосереджують свої основні зусилля на встановленні контролю над Сєверодонецьком. Також загарбники безуспішно проводять штурмові дії в районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, там тривають бойові дії.

В Сєвєродонецьку росіяни обстрілами пошкодили 12 будинків, у Лисичанську – 12 житлових будівель та заклад громадського харчування, у Гірському – 9 будинків та дитячий садок. Також житлові об’єкти окупанти пошкодили у Тошківці, Нирковому, Вікторівці та Миколаївці. Вже відомо про двох загиблих та чотирьох поранених людей.

Бої по всій лінії фронту

На Донеччині бої тривають по всій лінії фронту, а найбільш напружена ситуація впродовж доби була на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Вночі ворог завдав авіаудару по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше 3 людини загинули, ще 6 зазнали поранень. Ворожими ударами було пошкоджено школу і 7 багатоповерхівок.

Наразі там тривають рятувальні роботи, тож інформація про кількість жертв та постраждалих встановлюється.

Витік аміаку в Бахмуті та ракетні удари по Авдіївці

Ввечері 30 травня у Бахмутському районі через бойові дії було пошкоджено герметичність аміакопроводу "Тольятті – Одеса". На щастя, витік аміаку був незначний, а рятувальники локалізували загрозу. Повідомлялось, що хмара аміаку рухалась над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.

Авдіївку окупанти атакували ракетами, внаслідок ударів пошкоджена школа та житлові будинки. Окрім цього, росіяни застосовували танки, артилерію та міномети для обстрілів населених пунктів області, зокрема постраждали Авдіївка, смт Нью-Йорк, Миколаївка, Торецьк, Бахмут, село Слов'янськ, Очеретино, Орловка, смт Неліпівка, села Нетайлове, Травневе та Закотне.

Впродовж доби на Донеччині 5 загиблих та ще 11 поранених.

Денацифікація поля в Миколаєві та активні обстріли громад області

На Миколаївщині вночі окупанти «денацифікували» поле поблизу самого Миколаєва. Сьогодні вранці, 31 травня, місто знову опинилось під ворожими обстрілами. Інформація щодо останніх пошкоджень та потерпілих з’ясовується.

Вчора, 30 травня, в області внаслідок обстрілу Очакова близько 23:00 була пошкоджена газова шафа та вікна у житлових будинках, на щастя, постраждалих немає.

За кілька годин до цього окупанти обстріляли Воскресенську громаду, а внаслідок атаки по селищі Луч Шевченківської громади кілька людей отримали поранення. Загалом усі села цієї громади впродовж доби обстрілювали росіяни декілька разів. А сьогодні вранці окупанти атакували Галицинівську громаду, інформації про наслідки уточнюється.

Також чергової атаки зазнала Широківська громада, там ворог обстрілами зруйнував 15 житлових будинків, фермерське господарство та столову громади. Постраждалих за попередньою інформацією немає. Тривають обстріли й у Березнегуватській громаді, за попередньою інформацією обійшлось без жертв та пошкоджень.

На Херсонщині ситуація залишається стабільно напруженою по всій області, там тривають бойові дії та обстріли. Багато населених пунктів перебувають без електропостачання, води та газу. Також, за даними ОП, область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги.

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