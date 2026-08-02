Россия обстреляла критический объект в Полтавской области: произошла утечка опасного вещества

Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Полтавской области. В результате обстрела произошла утечка опасного химического вещества.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об ударе и каковы последствия российской атаки?

2 августа россияне атаковали Полтавскую область. В ГСЧС отметили, что в результате обстрела объекта критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества.

Последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Несмотря на сложные условия, специалисты по химической защите ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки,

– заявили спасатели.

В ГСЧС сообщили, что благодаря оперативным действиям спасателей угрозу удалось полностью ликвидировать, после чего работы на объекте безопасно продолжили.

Спасатели ликвидируют угрозу: смотрите видео

Судя по опубликованным кадрам, речь шла о метаноле, который широко используется на промышленных и энергетических объектах. Он очень токсичен для человека и окружающей среды, а также легко воспламеняется, пишет "Радио Свобода".

Когда еще враг атаковал Полтавскую область?

В ночь на 30 июля российские войска в очередной раз атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погиб человек.

Один из российских БПЛА попал в складские помещения частного предприятия. В результате удара возник пожар.

Кроме того, российские беспилотники атаковали терминал компании "Новая почта". В результате попадания загорелись склады.

Также в субботу, 25 июля, около 05:00 утра российские беспилотники атаковали две автозаправочные станции и здание пожарной части в Полтавском районе. Впоследствии, около 07:20, российские дроны нанесли удары по еще двум АЗС района.