Паром "Конро Трейдер" был уничтожен ракетой "Нептун". Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Уничтожение крупнейшего парома
Роман Свитан отметил, что "Конро Трейдер" – последний паром россиян. Он был уничтожен ракетой "Нептун". Летело две ракеты, однако врагу удалось сбить одну. А вторая выполнила боевую задачу, уничтожила паром и примерно 30 цистерн с топливом. Там находились боеприпасы, российская техника, экипаж, которые также были уничтожены.
Последний железнодорожный российский паром, который у них был, третий. Два мы повредили до этого удара. Один сейчас ремонтируется, второй – стоит в очереди на ремонт. А третий, самый большой паром вчера был уничтожен ракетой "Нептун",
– подчеркнул он.
Атака на паром "Конро Трейдер": главное
- После обеда 22 августа в порту "Кавказ" прогремели взрывы. Украинские военные попали в паром "Конро Трейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом. Это был единственный большой паром, который поддерживал транспортное сообщение между Керчью и Россией.
- По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, этот паром был одной из важных цепей российской военной логистики. Он служил для обеспечения оккупационных сил. Прежде всего горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил и вооружение.
- По предварительной информации, удар нанесла ракета "Нептун" украинского производства.