Паром "Конро Трейдер" был уничтожен ракетой "Нептун". Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Роман Свитан отметил, что "Конро Трейдер" – последний паром россиян. Он был уничтожен ракетой "Нептун". Летело две ракеты, однако врагу удалось сбить одну. А вторая выполнила боевую задачу, уничтожила паром и примерно 30 цистерн с топливом. Там находились боеприпасы, российская техника, экипаж, которые также были уничтожены.

Последний железнодорожный российский паром, который у них был, третий. Два мы повредили до этого удара. Один сейчас ремонтируется, второй – стоит в очереди на ремонт. А третий, самый большой паром вчера был уничтожен ракетой "Нептун",

– подчеркнул он.

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