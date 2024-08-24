Пором "Конро Трейдер" було знищено ракетою "Нептун". Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
До теми "Конро Трейдер" пішов на дно: якими будуть наслідки знищення порома в порту "Кавказ" для Росії
Знищення найбільшого порома
Роман Світан зазначив, що "Конро Трейдер" – останній пором росіян. Він був знищений ракетою "Нептун". Летіло дві ракети, однак ворогу вдалося збити одну. А друга виконала бойове завдання, знищила пором та приблизно 30 цистерн з паливом. Там перебували боєприпаси, російська техніка, екіпаж, які також були знищені.
Останній залізничний російський пором, який у них був, третій. Два ми пошкодили до цього удару. Один зараз ремонтується, другий – стоїть у черзі на ремонт. А третій, найбільший пором вчора був знищений ракетою "Нептун",
– підкреслив він.
Атака на пором "Конро Трейдер": головне
- Після обіду 22 серпня у порту "Кавказ" пролунали вибухи. Українські військові влучили у пором "Конро Трейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом. Це був єдиний великий пором, який підтримував транспортне сполучення між Керчю та Росією.
- За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, цей пором був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики. Він слугував для забезпечення окупаційних сил. Насамперед паливно-мастильними матеріалами, але, крім того, він перевозив і озброєння.
- За попередньою інформацією, удару завдала ракета "Нептун" українського виробництва.