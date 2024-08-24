Пором "Конро Трейдер" було знищено ракетою "Нептун". Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Знищення найбільшого порома

Роман Світан зазначив, що "Конро Трейдер" – останній пором росіян. Він був знищений ракетою "Нептун". Летіло дві ракети, однак ворогу вдалося збити одну. А друга виконала бойове завдання, знищила пором та приблизно 30 цистерн з паливом. Там перебували боєприпаси, російська техніка, екіпаж, які також були знищені.

Останній залізничний російський пором, який у них був, третій. Два ми пошкодили до цього удару. Один зараз ремонтується, другий – стоїть у черзі на ремонт. А третій, найбільший пором вчора був знищений ракетою "Нептун",

– підкреслив він.

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