Прямо у границ НАТО: удар по порту Рени нанесли рядом с Румынией, – NYT

Из-за обстрела Россией территории Украины ракеты упали в опасной близости от границы НАТО. Под обстрел попал город Рени в Одесской области, откуда недалеко до Румынии, входящей в НАТО.

Удар по порту Рени в Одесской области 24 июля 2023 года нанесли вблизи границ НАТО.

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Россия атаковала дунайский порт, усугубляя нападения на украинские зерновые пути. Атака, произошедшая через реку от Румынии, повысила риск более прямой конфронтации с членом НАТО и произошла в тот же день, когда беспилотники нанесли удары по зданиям в Москве,

– отмечают в издании.

В результате ракетного удара были уничтожены три склада с зерном и повреждена инфраструктура мирового портового оператора. Это однозначно указывает на стремление России уничтожить сельское хозяйство и участие нашего государства в мировом экспорте зерна.

Как подчеркивают журналисты NYT, это первая атака России на дунайский порт. И она является "самым близким ударом Москвы возле территории военного альянса со времени полномасштабного вторжения России в Украину".

Как реагирует Румыния

Президент страны осудил российскую атаку, сказав, что она представляет серьезную опасность в Черном море.

Министерство обороны Румынии заявило, что "повышает бдительность" на восточном фланге НАТО, впрочем, там считают, что "нет никаких потенциальных прямых военных угроз нашей национальной территории или территориальным водам Румынии".

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Возможные последствия российского удара по Рени

Румыния является членом НАТО. Ракетные удары у ее границы могут вызвать конфронтацию с США.

Дунайские порты – альтернативный маршрут поставок украинского зерна (основной – это морские порты Одессы и Черноморска). Теперь и он находится под угрозой.

Как сообщили в NYT, мировые цены на пшеницу выросли примерно на 5,5% на торгах 24 июля утром.

Где расположен Рени

Это город-порт в Одесской области. Там можно пересечь украинско-молдавскую границу, а оттуда добраться до Румынии – всего 2 километра по суше.

Украинский город Рени расположен на одной стороне Дуная, а Румыния – на другой.

Рени на карте – рядом Молдова и Румыния / Google maps

По данным Forbes, до 17 июля 2023 года, когда Россия прекратила участие в зерновом соглашении, через порты Рени и Измаил экспортировали 25% украинского зерна.

Напомним, момент обстрела порта Рени 24 июля сняли румынские пограничники.