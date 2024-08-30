В Сумах после атаки зафиксировали превышение двух опасных соединений
Источник:Сумская ОВА
В результате пожара из-за удара по промышленному предприятию в Сумах зафиксировали превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота.
Сейчас превышение незначительное, однако специалисты отбирают дополнительные пробы.
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Из-за атаки в Сумах масштабный пожар: специалисты отбирают дополнительные пробы
В ночь на 30 августа Россия нанесла авиационный удар по Сумам. Оккупанты атаковали производство упаковок для детского питания, соков и бытовой химии.
На промышленном предприятии до сих пор тушат пожар – город накрыл густой черный дым.
Специалисты из Сумского лабораторного центра контроля и профилактики болезней отбирают пробы атмосферного воздуха, чтобы провести исследование его качества на содержание химических веществ. Забор проводят в трех точках.
По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота,
– сообщили в ОВА.
Кроме этого, Сумской областной центр по гидрометеорологии исследует свои пробы атмосферного воздуха, которые отобрали на стационарных постах наблюдений.
В ОВА дали советы для местных жителей
До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуют:
- закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям,
- максимально ограничить пребывание детей на улице,
- тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.