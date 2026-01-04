Российский дрон ударил по промзоне в Харькове
- Российский дрон ударил по промзоне Холодногорского района Харькова.
- Последствия атаки пока уточняются.
Вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Днем 4 января под ударом оказался Холодногорский район Харькова.
Там россияне дроном попали по промышленной зоне. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.
Что известно об атаке на Харьков?
Мэр города Игорь Терехов в 11:16 проинформировал о попадании вражеского беспилотника в промзону Холодногорского района.
Впоследствии он уточнил, что в результате удара, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Информацию подтвердил и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он добавил, что последствия попадания уточняются.
Заметим, что в ночь на 4 января российские войска осуществили массированную атаку, запустив 52 ударные дроны типа "Шахед", "Гербера" и другие беспилотники с разных направлений. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 39 вражеских БпЛА.
Какие последствия предыдущих обстрелов Харькова?
В пятницу, 2 января, российские войска ударили по Харькову, выпустив две баллистические ракеты "Искандер-М" по многоэтажному жилому дому, вызвав серьезные разрушения.
Обстрел произошел в Киевском районе города. Жители слышали два мощных взрыва: первый прогремел в 14:29, второй в – 14:30. Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что враг умышленно целился баллистикой именно по гражданской многоэтажке в центральной части Харькова.
В результате атаки пострадали 27 человек, семеро из них госпитализированы. Известно также о гибели 3-летнего малыша и его матери. Под завалами могут быть люди. Пожар, вспыхнувший после попадания, охватил около 200 квадратных метров.