Российский дрон ударил по промзоне в Харькове

Вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Днем 4 января под ударом оказался Холодногорский район Харькова.

Там россияне дроном попали по промышленной зоне. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

Что известно об атаке на Харьков?

Мэр города Игорь Терехов в 11:16 проинформировал о попадании вражеского беспилотника в промзону Холодногорского района.

Впоследствии он уточнил, что в результате удара, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Информацию подтвердил и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он добавил, что последствия попадания уточняются.

Заметим, что в ночь на 4 января российские войска осуществили массированную атаку, запустив 52 ударные дроны типа "Шахед", "Гербера" и другие беспилотники с разных направлений. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 39 вражеских БпЛА.

Какие последствия предыдущих обстрелов Харькова?