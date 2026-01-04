Там росіяни дроном поцілили по промисловій зоні. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків?

Мер міста Ігор Терехов об 11:16 поінформував про влучання ворожого безпілотника у промзону Холодногірського району.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Інформацію підтвердив і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що наслідки влучання уточнюються.

Зауважимо, що у ніч на 4 січня російські війська здійснили масовану атаку, запустивши 52 ударні дрони типу "Шахед", "Гербера" та інші безпілотники з різних напрямків. Протиповітряна оборона України знищила 39 ворожих БпЛА.

Які наслідки попередніх обстрілів Харкова?