Там росіяни дроном поцілили по промисловій зоні. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Ігоря Терехова.
Що відомо про атаку на Харків?
Мер міста Ігор Терехов об 11:16 поінформував про влучання ворожого безпілотника у промзону Холодногірського району.
Згодом він уточнив, що внаслідок удару, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Інформацію підтвердив і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що наслідки влучання уточнюються.
Зауважимо, що у ніч на 4 січня російські війська здійснили масовану атаку, запустивши 52 ударні дрони типу "Шахед", "Гербера" та інші безпілотники з різних напрямків. Протиповітряна оборона України знищила 39 ворожих БпЛА.
Які наслідки попередніх обстрілів Харкова?
У п'ятницю, 2 січня, російські війська вдарили по Харкову, випустивши дві балістичні ракети "Іскандер-М" по багатоповерховому житловому будинку, спричинивши серйозні руйнування.
Обстріл стався в Київському районі міста. Мешканці чули два потужні вибухи: перший пролунав о 14:29, другий о – 14:30. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив, що ворог навмисне цілив балістикою саме по цивільній багатоповерхівці в центральній частині Харкова.
Внаслідок атаки постраждали 27 людей, семеро з них госпіталізовані. Відомо також про загибель 3-річного малюка та його матері. Під завалами можуть бути люди. Пожежа, що спалахнула після влучання, охопила близько 200 квадратних метрів.