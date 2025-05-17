Россияне цинично ударили по автобусу вблизи Белополья: есть много погибших

Российские военные атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья. В результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Удар по рейсовому автобусу вблизи Белополья

Российские войска утром атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. Вражеские силы ударили по гражданскому транспорту, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Известно, что на место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь.

По предварительной информации, оккупанты ударили по автобусу "Ланцетом". Враг нанес удар на выезде из города Белополье.

Пострадавших немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция, о чем сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Нацполиции сообщили, что предварительно, погибло 9 человек, еще 4 получили ранения.

Напомним, что российские войска ударили дроном по автобусу в Марганце Днепропетровской области 23 апреля. Всего в результате российской атаки погибли 10 человек – 7 женщин и 3 мужчины. Также было много пострадавших.