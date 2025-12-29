Атака выглядит невозможной: россияне развенчали фейк Лаврова об ударе по резиденции Путина
- Российский телеграм-канал SOTA поставил под сомнение заявление Лаврова об атаке беспилотников на резиденцию Путина, считая это технически невозможным.
- Жители Валдая не слышали работы ПВО в ночь атаки, и SOTA отмечает, что дроны должны были бы пересечь особо защищенные зоны, что делает атаку маловероятной.
Российский ресурс предположил, что заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова об атаке беспилотников на резиденцию Путина – фейк. Эта атака выглядит технически невозможной.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал SOTA, позиционирующий себя как оппозиционный и получивший статус "нежелательной организации" от генпрокуратуры России.
Действительно ли резиденция Путина была под атакой?
Жители Валдая, где расположена резиденция Путина "Ужин", сообщили, что ночью 29 декабря не слышали работы ПВО, которая бы сбивала 91 беспилотник, о котором заявил глава МИД России Сергей Лавров.
При этом такая атака выглядит технически невозможной,
– говорят в ресурсе.
Карта особо защищенных зон / Фото SOTA
В телеграм-канале объяснили, что дроны, которые использует Украина, летят на малых высотах по практически прямой траектории. При запуске с северной границы Украины БпЛА обязательно пересекают особо защищенное воздушное пространство с объектами РВСН, ВКО, военной авиации, закрытых административных образованиях вроде Солнечного, Озерного и тому подобное.
"Долететь до резиденции "Ужин" дрон, пересекающий территорию этих объектов, может только чудом или при целенаправленном попустительстве военного командования", – резюмировали в SOTA.
Что в России говорят об атаке на резиденцию Путина?
Напомним, российский дипломат Сергей Лавров заявил, что Украина якобы ночью 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Уничтожено, мол, 91 БпЛА.
Лавров пригрозил, что объекты и время ответного удара России после атаки на государственную резиденцию Путина якобы определены.
Председатель аналитически адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала сказал, что заявление об атаке на резиденцию Путина выглядит как психологически информационная операция.
Вброс о якобы "атаке" появился после того, как публично сложилось ощущение положительной динамики в контактах Украины и США. Рыбачук отметил, что эта тональность была слишком оптимистичной и могла не устраивать Москву.