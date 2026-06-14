Три крупных очага пламени: в СБУ поделились подробностями удара по нефтебазе в Рыбинске

В ночь на 14 июня СБУ совершила нападение на нефтебазу "Темп" в городе Рыбинске Ярославской области. Сейчас там бушует масштабный пожар.

На нефтебазе возникло как минимум три крупных очага возгорания, сообщают в СБУ.

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Каковы последствия удара по нефтебазе под Ярославлем?

Всего резервуарный парк нефтебазы насчитывает более 60 емкостей для хранения.

Нефтебаза "Темп" входит в систему государственного материального резерва России. Ее используют для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов. Отсюда агрессор поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии.

Чтобы поразить эту "жирную" цель, украинские дроны преодолели более 700 километров.

В СБУ подчеркнули, что российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура остаются законными целями. Ведь они обеспечивают оккупантов ресурсами и позволяют Кремлю продолжать войну против Украины.

Как разгорелся пожар на нефтебазе: смотрите видео

Пылает нефтебаза "Темп": смотрите видео

Заметим, что жители Рыбинска массово публикуют фото и видео так называемого нефтяного дождя – на кадрах видны черные лужи после пожара на нефтебазе.

Последствия удара по Рыбинску: смотрите видео

Подобный "черный дождь" уже был этой весной в Туапсе после ударов Сил обороны по местному НПЗ и нефтяному терминалу – тогда продукты горения нефтепродуктов покрыли окружающую территорию.