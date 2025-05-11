В Рыльске, вероятно, произошел прилет по месту дислокации оккупантов, – СМИ

Вечером вражеские паблики начали распространять кадры из Рыльска, города в Курской области. Россияне плачутся, что Украина ударила по скоплению оккупантов.

Несмотря на победные заявления Кремля об "освобождении" Курской области, там не прекращаются бои. Украинские силы продолжают операцию на территории противника, передает 24 Канал.

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"Пламенный привет" оккупантам на Курщине

Вечером 11 мая российские телеграмм-каналы сообщили о прилете в Рыльске в Курской области. Местные говорят, что уничтожено место дислокации российских военных. По их словам, есть убитые и раненые, идет разбор завалов. Отмечается, что удар по скоплению противника был нанесен ракетами HIMARS.

Прилет по оккупантам в Рыльске: смотрите видео

Последствия удара по россиянам: смотрите видео

Напомним, что 8 мая Институт изучения войны сообщил о заходе украинских сил в поселок Теткино, что на Курщине. Последние геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на юг от этого населенного пункта.