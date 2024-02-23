ВСУ ударили по полигону оккупантов на Херсонщине: в ISW проанализировали последствия
Источник:ISW
Украинские военные 21 февраля ударили по полигону россиян на оккупированной части Херсонщины. Аналитики ISW проанализировали, что этот удар будет означать для армии страны-агрессора.
Силы безопасности и обороны продолжают ликвидировать оккупантов на украинских землях. В частности 21 февраля войска нанесли очередной успешный удар по российскому полигону на оккупированной части Херсонской области. Вероятно, в результате удара враг понес значительные потери.
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Сколько оккупантов удалось ликвидировать
В результате удара на российском полигоне в оккупированной Подо-Калиновке Херсонской области погибло около 60 российских военнослужащих. Такие данные озвучила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Именно на этом полигоне штурмовые группы оккупантов тренируются для ведения боевых действий под Крынками.
Потери оккупантов подтверждают и аналитики Института изучения войны.
Кадры, опубликованные 21 февраля, показывают удар, во время которого, как сообщается, погибли военнослужащие российского 328 десантно-штурмового полка (ВДВ) (104 дивизия ВДВ), 810 морской пехотной бригады (Черноморский флот) и 81 самоходно-артиллерийского полка (вероятно, восстановленного) советских времен,
– говорится в ежедневном отчете ISW.
Командование оккупантов критиковали даже российские военкоры
Российские военкоры критиковали российское командование за проведение учений в пределах действия украинских беспилотников и систем HIMARS. Даже провоенные блогеры выступали за обновленную политику обучения, которая бы учитывала угрозу украинских ударных систем и лучше защищала военных армии страны-агрессора.
Что происходит на Херсонщине
- 23 февраля украинские морпехи 35 отдельной бригады морской пехоты в очередной раз установили украинский флаг в Крынках. Этот поступок снова разрушает заявления российских пропагандистов, которые регулярно заявляют, что Крынки находятся под их контролем.
- До этого Силы обороны Украины установили государственный флаг в Крынках 13 февраля. Днем ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские военные недавно сумели незначительно продвинуться в Крынках, на левом берегу Херсонщины.
- Впервые флаг Украины в Крынках установили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты 6 февраля. Они говорят, что этот поступок унижает командующего Воздушно-десантных войск России генерал-полковника Михаила Теплинского, который отвечает за группировку войск "Днепр".