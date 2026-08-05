В результате российской атаки на Киевскую область сгорел крупнейший склад компании Rozetka. Распределительный складской комплекс был полностью уничтожен тремя баллистическими ракетами, которые, к сожалению, не удалось сбить. К счастью, все сотрудники остались живы, но ущерб оценивается в миллиарды гривен.

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин рассказал 24 Каналу, что сегодня компания объединяет 50 тысяч предпринимателей, которые работают по всей стране и доставляют продукцию в десятки городов. Для каждого из них это большой удар, ведь обстрел в ночь на 5 августа был особенно разрушительным.

Можно ли диверсифицировать такой бизнес

Прежде всего, нужно понимать, что Rozetka – это не только распределительный склад. Это еще и 50 тысяч предпринимателей, работающих по всей стране. Огромные автоматизированные склады ускоряют работу, делают ее более экономически эффективной и быстрой.

Но в условиях войны приходится все перестраивать. Для Rozetka это очень тяжелая потеря, но это не только склад. Это и подписка на бесплатную доставку Smart, и финансовые сервисы, и программное обеспечение для десятков тысяч продавцов,

– пояснил Владислав Чечеткин.

Он добавил, что работа продолжается, операции для партнеров маркетплейса не прекращались, а все утраченное будет восстановлено. По его мнению, распределить, "закопать под землю" или сделать что-то другое можно, но экономическая целесообразность требует отдельного пересчета.

Сколько раз наносили удары по одному и тому же центру

Владислав Чечеткин отметил, что они ожидали таких ударов, поскольку уже теряли склады, магазины, транспорт. Но к таким событиям никогда нельзя быть полностью готовым, тем более если речь идет не о военном производстве.

К сожалению, враг уже в третий раз за неделю совершает атаку на этот же распределительный центр, а в целом за последние полтора месяца таких ударов было почти десяток. Все они не были столь разрушительными, за исключением последнего обстрела 4 августа. Тогда по складу попали 3 баллистические ракеты.

Что именно хотела уничтожить Россия

По словам Чечоткина, все удары по логистической инфраструктуре, Fozzy, "Эпицентру", производителям подгузников, мороженого и другим объектам преследуют лишь одну цель. Это терроризм. России нужно сломить волю гражданского населения, потому что волю на фронте ей сломить не удается.

У меня лично есть только одна главная мотивация работать в Украине – другой страны у меня нет. Это моя Родина. Я здесь родился, вырос. На примере многих городов, куда пришла Россия, мы видели, что там происходит совсем не то, чего мы хотим или о чем мечтаем,

– подчеркнул соучредитель Rozetka.

Он призвал поддерживать украинский бизнес и ВСУ, а если есть возможность – делать заказы на Rozetka, в "Эпицентре", покупать в АТБ или "Сильпо". Это станет реальной помощью, а компании в ответ будут платить налоги и сохранять рабочие места. Так наша страна сможет пережить эти сложные моменты.

Соучредитель Rozetka рассказал о последствиях удара по складу: смотрите видео

Насколько большие убытки

Известно, что убытки исчисляются миллиардами гривен, точную сумму пока назвать не могут, но это точно не менее нескольких миллиардов. Компенсацию от государства компания пока не получала. Соучредитель Rozetka предположил, что, скорее всего, такие выплаты возможны уже после окончания войны.

Сейчас в компании надеются хотя бы на налоговые льготы или отсрочку уплаты налогов. Все это должны обсудить на встрече с премьер-министром. По словам Чечоткина, даже такие шаги сегодня существенно помогут украинскому бизнесу.

На вопрос о людях он ответил, что компания соблюдала все меры безопасности, в частности построила современные бомбоубежища. К сожалению, недавно погиб первый сотрудник – люди не успели добежать до укрытия.

Но во время последующих ударов люди находились в бомбоубежищах, и сегодня ночью никто не пострадал – ни сотрудник, ни потребитель, ни кто-либо другой, имеющий отношение к складу,

– подытожил Владислав Чечеткин.

Напомним, во время обстрела в ночь на 5 августа Россия применила 24 баллистические ракеты и 4 противокорабельные, также было запущено более сотни "Шахедов". К сожалению, баллистические ракеты перехватить не удалось. Основным направлением удара стала Киевская область, уже известно о 17 погибших мирных жителях. Помимо области, пожары и разрушения возникли и во многих районах города.

Россияне целились в логистические склады. Под удар попали инфраструктура "Эпицентра", склад Rozetka, остановлена работа завода Epicentr Ceramic Corporation, который производил керамику. Разрушены магазины "Новус" и терминалы "Новой почты".