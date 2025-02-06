Повреждено более 100 павильонов: как выглядит рынок Харькова после атаки россиян

Вечером 5 февраля российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова. Под ударом оказался крупнейший рынок города, где были серьезно повреждены павильоны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и Харьковскую областную прокуратуру.

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Какие последствия вражеских ударов по Харькову

По данным следствия, 5 февраля около 23:25 вражеский беспилотник ударил по территории рынка "Барабашово" в Харькове. Во время атаки пострадали по меньшей мере 100 торговых павильонов.

Как рассказал прзидента концерна "АВЭК" Андрей Винаков, на рынке "Барабашово" повреждено около 14 тысяч квадратных метров – речь идет о торговых площадях.

В Киевском района самые существенные разрушения, там БПЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. Из-за взрыва были повреждены десятки торговых павильонов. Травмированных на месте событий нет,

– сообщал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Отмечается, что для ударов по Харькову российская армия применила БПЛА "Герань-2".

В прокуратуре добавили, что около часа ночи российский беспилотник также атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе Харькова – было повреждено остекление в гостинице недалеко от места попадания.

Журналисты показали рынок "Барабашово" после атаки / Фото: Суспільне

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К слову, этой ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области. Также силы противовоздушной обороны сбили 56 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов.